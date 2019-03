Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului.'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. 'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru…

- Numarul de arme și militarilor ruși in Donbas și in jurul acestuia, precum și numarul de incalcari ale armistițiului nu indica deloc dorința Federației Ruse de a soluționa conflictul, a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Vladimir Elcenko, in discursul sau la Consiliul de Securitate…

- Ucraina se teme de o posibila implicare a Rusiei in alegerile din acest an. Intr-un proiect de lege se susține ca este pregatit un atac „fara precedent” pentru care Rusia ar fi alocat 350 de milioane de dolari.Citește și: Corina Cretu si Rovana Plumb, fața in fața: Ce i-a cerut comisarul plecat…

- Hackeri controlați cel mai probabil de Rusia și-au intensificat eforturile de a perturba alegerile prezidențiale care vor avea loc în Ucraina în luna martie, susține Serghei Demdiuk, șeful Serviciului ucrainean de Protecție Informatica. Demediuk a precizat, într-un…

- Ucraina va trimite din nou nave militare in porturile sale din Marea Azov, a declarat miercuri un oficial din domeniul securitatii, in pofida capturarii de catre Rusia a trei nave si a echipajelor lor in zona luna trecuta, relateaza Reuters. Ucraina si Rusia au relatii tensionate dupa…

- SUA a efectuat un zbor in cadrul operatiunii „Cer deschis“ deasupra teritoriul ucrainean. Pentagonul numeste acest zbor un mesaj catre Rusia ca SUA ramane angajata in apararea Ucrainei. Serghei Lavrov a respins propunerea prezentata de Germania de a media disputa dintre Moscova si Kiev in Marea Azov…

- Sefii de stat si de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) urmeaza sa propuna joi ajutarea Ucrainei in regiunile afectate de actiunile Rusiei la Marea Azov, la aproape trei saptamani de la un incident armat in Stramtoarea Kerci, potrivit unui proiect al unui comunicat al Consiliului…