Muzeul selfie-urilor, un succes pentru ''generaţia Instagram''. Este unic în Europa 'Muzeul selfie-urilor'' deschis recent la Budapesta, care permite vizitatorilor sa se fotografieze in decoruri pline de culoare, alaturi de palmieri roz, prajituri gigantice sau piscine pline cu perle, s-a dovedit un succes pentru ''generatia Instagram'', dornica sa de afiseze pe retelele de socializare, potrivit AFP. Cu peste 30.000 de vizitatori de la deschiderea sa in decembrie, muzeul, care se promoveaza ca fiind singurul de acest tip din Europa, a ajuns deja una dintre destinatiile cele mai populare din capitala Ungariei. Inspirat din succesul unor muzee similare din Statele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

