Muzeul județean organizează a VIa ediție a Proiectului educațional “Școala de Vară” Muzeul județean organizeaza a VIa ediție a Proiectului educațional “Școala de Vara” in Social / on 06/08/2019 at 10:22 / Muzeul Judetean Teleorman organizeaza, in perioada 22-29 august, a VI-a editie a proiectului educational „Scoala de vara”. Proiectul se adreseaza elevilor din ciclul primar si gimnazial si va cuprinde o serie de șase ateliere, derulate de catre specialisti de la Muzeul Judetean Teleorman: „Primul meu goblen”, „Bomboniera cu capac”, „Coroane de regi și regine”, „Mozaic”, „Cutiuța cu bijuterii” și „Pentru Romania Mare”. Inscrierile se fac in perioada 7-20… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

