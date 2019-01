Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul saptamanii a fost introdusa in interventie in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau o noua autospeciala de interventie si salvare de la inaltime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea institutiei.

- La inceputul saptamanii a fost introdusa in intervenție in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau o noua autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea instituției. A fost achiziționata…

- In aceasta saptamana, in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihai Viteazul” al Judetului Covasna au intrat doua ambulanțe SMURD – tip B2 4×4 și o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime (autoscara). Cele doua ambulante #SMURD au fost achiziționate prin Programul Operațional…

- La sfarsitul saptamanii trecute, in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” al Judetului Dambovita au intrat trei ambulante SMURD - tip B2, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime (autoscara) si un container electrogenerator.

- Pompierii militari intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit luni dimineata la acoperisul unui camin de nefamilisti din orasul Murfatlar, in care locuiesc cel putin 25 de persoane, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, Emanuela Rugina, a precizat ca soferul unui microbuz a depasit marcajul longitudinal continuu si a lovit un autoturism care efectua un viraj la stanga."Ambii conducatori auto au fost transportati la spital, iar alte…

- In data de 06-07 noiembrie 2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba au intervenit pentru stingerea a zece incendii pe raza județului Alba, astfel: Garda de intervenție Sebeș a intervenit marți, pe str. 8 Aprilie din municipiu, pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru scoaterea unui barbat cazut intr o rapa din muntii Baiului. Din primele informatii la fata locului a fost deplasata o autospeciala de prima interventie si comanda,…