Municipiul Sebeș se află și în acest an pe traseul „Transilvania Train” Pe traseul celei de treia calatorii a „Transilvania Train”, primul tren turistic din Romania a fost inclus din nou și Municipiul Sebeș. Turiștii cu dare de mana vor sosi individual in orașul de sub Tampa, unde vor fi cazați la un hotel de 4 stele și vor beneficia de un cocktail. Pe 27 iunie, la ora 9.00, in sunetul fanfarei, calatorii se vor imbarca in tren din Gara Brașov, iar la orele pranzului vor sosi in Stația CFR Mureni, localitate unde vor vizita bisericile fortificate din Saschiz, Viscri, Criț, Bunești și Meșendorf. Turiștii vor ajunge apoi la Criț, la Casa Kraus, fosta casa parohiala.… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

