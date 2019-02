Stiri pe aceeasi tema

Problemele din Venezuela se țin lanț, iar criza pare departe de a fi luat sfarșit. Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca inchide granita cu Brazilia, informeaza News.ro.

Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a solicitat in cadrul unui miting desfasurat in capitala Caracas, marti, sa se asigure intrarea in tara a ajutorului umanitar blocat de presedintele Nicolas...

- Juan Guaido, președintele autoproclamat al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa "fure" ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro. Intr-o conferinta de presa la Caracas in cursul careia a multumit celor 19 tari europene care l-au…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Spania l-au recunoscut pe Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei, lucru care l-a infuriat pe Nicolas Maduro, cel care ocupa in prezent funcția de șef al statului venezuelean. Maduro este suparat…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedinte in exercitiu" al tarii, imediat recunoscut de Statele Unite si aliatii lor din regiune, Brazilia si Columbia. Și Uniunea Europeana...

- Atmosfera exploziva la Caracas. Statele Unite, Canada si Brazilia l-au recunoscut pe liderul opoziției din Venezuela drept președinte interimar. Rusia a avertizat SUA in legatura cu o intervenție militara in Venezuela.

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…