Stiri pe aceeasi tema

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc astazi, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol…

- Romania ocupa ultimele locuri la majoritatea indicatorilor urmariti in Monitorul educatiei si formarii, editia 2018, publicata de Comisia Europeana marti. Potrivit documentului, Romania ramane una dintre putinele tari care nu au atins inca niciuna dintre principalele tinte pentru 2020, iar alocarile…

- UPDATE. "Cred ca un lucru este clar: exclusivitatea nu mai poate continua. Nu inseamna ca situatia cea mai defavorabila companiilor al caror interes il inteleg, il respect, si ma refer aici la companiile care opereaza aceste servicii de transport interjudetean prin curse regulate, este legitima.…

- Potrivit statisticii, din totalul comercializat in perioada ianuarie - august, 2.048 de unitati sunt autoturisme hibrid plug-in (salt de 53,6- fata de primele opt luni din anul anterior), iar 587 sunt pur electrice, in crestere cu 213,9-, la nivel comparativ. In intervalul analizat, ponderea autoturismelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 17 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 17-30 septembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, dar mai ales daca vin ploile de toamna sau daca temperaturile scad drastic, in urmatoarea…

- KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra bruta de afaceri de 6,67 miliarde dolari, in crestere cu 65% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, a anunțat, joi, compnia Pe fondul unei creşteri cu 27% a cantităţilor…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din 11 iulie 2018. Pe 3 august, leul a atins cea mai ridicata valoare in fata monedei europene din noiembrie 2017 pana in prezent - 4,6206 lei/euro. Euro a atins cea mai ridicata…