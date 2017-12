Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti luni seara morti in casa. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia era intinsa pe jos in aceeasi camera. Surse judiciare sustin, citate de News.ro, ca este luata in calcul varianta conform careia acesta si-ar…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Sotia directorului BCU ucisa in casa, Anda Elena Maleon, posta in general pe Facebook fotografii si cuvinte prin care isi exprima bucuria. Cele mai recente postari sunt dintr-o vacanta la Durau, cand femeia parea incantata de zapada. "Super distractie, super rasete cu super prieteni! Am comandat zapada...…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, chiar in prima zi de Craciun

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, chiar in prima zi de Craciun

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, scrie digi24.ro.

- Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun, conform…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun, informeaza Mediafax. Conform aceleiași surse, femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-ar fi sinucis. Trupurile…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, în vârsta de 42 de ani, si sotia sa, în vârsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, în casa, luni seara.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-a sinucis.

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred…

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

- ”Cu prilejul sfintei sarbatori a Craciunului, acel moment al anului care ne aduce mai aproape unii de alții și ne oprește din iureșul vieții de zi cu zi, care ne face sa ne gandim, poate mai mult decat oricand, in primul rand la cei dragi, le doresc tuturor romanilor sa aiba parte de caldura, lumina…

- Dupa ce a ajuns de urgenta pe mana medicilor, in urma unei cazaturi serioase, Monica Tatoiu a gasit un raspuns pentru ceea ce i s-a intamplat. A postat pe Facebook un mesaj care i-a ingrijorat pe prietenii sai.

- Mama celor doi gemeni de zece ani, a povestit pe Facebook ca baieții ei au fost agresați și umiliți de o invatatoare pensionara care i-a tinut locul titularei. ”Imi lovește copilul bolnav de epilepsie cu o rigla și-l trage bine de urechi. Motivul: nu a terminat 10 exerciții la matematica,…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Mihaela Borcea a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj emotionant pentru fiul ei cel mare, scrie cancan.ro. Fosta doamna Borcea a tinut sa-i ureze public lui Patrick toate cele bune, care s-a transformat total dupa ce a reusit sa slabeasca peste 30 de kg. Citeste si Alina Vidican…

- Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. "In accident au fost mai multe victime. Cinci persoane…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca unui militar care participa la Muzeul Judetean Arges din Pitesti la repetitiile pentru 1 Decembrie i s-a facut rau. Un echipaj SMURD care se afla in zona a intervenit imediat, militarul suferind o lipotimie.…

- O femeie din Uruguay a fost supusa unei intervenții chirurgicala de reconstrucție, dupa ce a fost batuta in repetate randuri de soțul ei extrem de gelos. Acesta o abuza de fiecare data cand cineva ii dadea un like la fotografiile de pe Facebook, relateaza Daily Mail. Adolfina Camelli Ortigoza, in varsta…

- „Zborul Wizz Air W6 3606 de la Londra Luton spre Suceava, din 24 noiembrie, a fost redirectionat catre Iasi din cauza cetii dense de la aeroportul de destinatie. Pasagerilor li s-a oferit transport intre cele doua aeroporturi. Cum conditiile meteo nu s-au imbunatatit, zborul Wizz Air W6 3605 de…

- O femeie a publicat pe profilul de Facebook povestea sa impresionanta si motivul pentru care are pe deget doua verighete intregi si una rupta, scrie realitatea.net."Multa lume ma intreaba de ce am trei verighete si de ce una este rupta. Cea rupta nu este chiar rupta.

- Marcela Topor, soția romanca a lui Puigdemont, președintele demis al Cataloniei, care s-a refugiat in Belgia zilele acestea, se teme ca nu o sa-și mai vada soțul dupa ce procurorii spanioli planuies sa-l aresteze, scrie Daily Mial. Presa catalana a surprins-o, miercuri, pe Marcela Topor luandu-și copiii…

- „Am discutat despre proiectul de buget. Vestea buna, de fapt nu e o noutate pentru noi, sa respecte tintele de deficit, sub 3% pentru anul 2018. S-a discutat si despre rectificarea, pozitiva, care va fi pe acest an. Si pe acest an deficitul va fi sub 3%”, a spus Dragnea. Intrebat care va…

- Barladul este in doliu, dupa ce un tanar extrem de cunoscut la nivel local si nu numai, a murit la doar 29 de ani. Pablo, pe numele lui real, Andrei Mihai Leustean, a murit la Iasi, din cauza unei infectii. Vloggerul era extrem de indragit in mediu virtual, gratie postarilor sale amuzante, iar pagina…

- Caz șocant în Portugalia unde un judecator a decis ca un barbat care și-a batut soția cu bestialitate sa nu faca închisoare. Bataia a avut loc în 2015 când soțul înșelat și-a unit forțele cu amantul pentru a o lovi pe femeie cu o bâta plina de cuie.…

- Cabral s-a aratat foarte deranjat dupa ce o femeie a sugerat pe pagina lui de Facebook ca sotia lui, Andreea Ibacka, s-a casatorit cu el din interes. „Sigur te lua daca erai sudor pe Sinesti pe magistrala cu 1300 lei net in mana, sa fim seriosi!”, a comentat o femeie la o poza in care Cabral aparea…

- Potrivit Centrului Infotrafic, luni, pe autostrada A1, se vor executa lucrari de reparatii, iar circulatia va fi redirectionata de pe banda a doua pe prima, astfel: pe sensul de mers Sebes– Sibiu, intre kilometrul 275+500 de metri si 275+830 de metri, pana la ora 18.00; pe sensul de mers Deva –…

- Potrivit anchetatorilor, adolescentul s-ar fi intalnit, la finele saptamanii trecute, cu prietena sa, in varsta de 15 ani, in zona Podu Ros din Iasi. Cei doi s-ar fi certat, iar tanarul a scos un cutit si a injunghiat-o in picior, provocandu-i o rana superficiala. Dupa o ora, pe…

- Cel de-al treilea cutremur a avut loc la ora locala 14.00, la o adancime de 140 de kilometri. Primul seism, cu o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, a avut loc la ora locala 03.38, producandu-se la o adancime de 128,5 kilometri. Cel de-al doilea cutremur, cu o magnitudine de 2,3 pe scara…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu, in zona Metro, la iesirea din Bucuresti catre Autostrada 1. Potrivit martorilor de la fata locului, cele doua persoane ar fi incercat sa traverseze neregulamentar strada, iar soferul unui autoturism care se deplasa pe bd. Iuliu Maniu dinspre…

- Sotia unuia dintre minerii care si-a pierdut viata in accidentul de la Mina Lupeni a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, duminica, in ziua in care sotul ei ar fi implinit 40 de ani si a fost inmormantat.Ionela Codlean, sotia minerului Iulian Codlean, cel care a fost scos din subteran…

- Sotia unuia dintre minerii care si-a pierdut viata in accidentul de la Mina Lupeni a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, duminica, in ziua in care sotul ei ar fi implinit 40 de ani si a fost inmormantat.

- Dincolo de calificarea in finala, cele doua jucatoare au, ambele, miza importanta din punct de vedere al pozitiei in clasamentul mondial. Cu o victorie, Simona Halep ar depasi-o pe Garbine Muguruza si isi poate asigura chiar si numarul unu mondial - in functie de rezultatul scos de Elina Svitolina,…

- Incidentul a avut loc in Muzeul "MuSa di Salo", situat pe malul Lacului Garda, la periferia orasului italian Brescia. In cadrul expozitiei "Muzeul nebuniei, de la Goya la Bacon", era expusa o pictura fara titlu realizata de fostul dictator german Adolf Hitler. Printre persoanele…

- Gestul socant facut de un vlogger din Rusia a lasat fara cuvinte o lume intreaga. Arslan Valeev s-a lasat muscat de un sarpe, mamba negru, apoi a murit, spunand ultimele cuvinte live pe Facebook. Acum, a iesit la ieala adevaratul motiv pentru care a recurs la un asemenea gest.

- Anunțul a fost facut pe un site de socializare, unde fiul sau, Aldo, a postat un mesaj in numele acestuia. „Aldo aici – voi scrie in numele lui pentru ca stiu ca asa ar fi vrut si el sa o faca insa de azi orice „zice" el va fi intre ghilimele...din pacate. Nu ma mai complic cu diacritice pentru…

- "Problemele in sistemul de sanatate sunt grave, din nefericire se adancesc cu fiecare zi. Criza vaccinurilor nu are nici la aceasta ora o solutie pe termen lung, nu exista plan de vaccinare, nu exista o lege a vaccinarii si nici stocuri de vaccinuri. Copiii s-au intors in colectivitati si, din nefericire,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, continua seria gafelor in declarațiile pe care le face. Prezent luni la deschiderea anului universitar de la Iasi, Pop a vorbit despre sistemul educaționat din Romania și a spus ca „fiecare copil merita un viitor mai bun decat cel prezent”. Ministrul Educației, Liviu…

- Prefectul Marian Serbescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice: "Ii vedem dimineata in tramvai, cu o sacosa goala in mana, mergand la piata sau dimpotriva, cu o sacosa plina de acte medicale, indreptandu-se spre vreun spital. Ii vedem tarsaindu-si…

- O femeie din Ohio este judecata dupa ce și-a pus un caluș, s-a legat singura și și-a înscenat propria rapire. Thelma Williams, din Lemon Township, a postat fotografii și clipuri video cu ea pe Facebook, în care aparea legata într-o pivnița, relateaza Daily Mail.…

- Un cercetator stiintific din Iasi, doctor in istorie, a luat zilele trecute prima sa amenda ca biciclist. Marius Chelcu i-a explicat politistului absurdul situatiei si a contestat sanctiunea. Motivul: potrivit Codului rutier, deplasarea pe carosabil pe o portiune de drum prevazuta cu pista pentru biciclete. …