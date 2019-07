COD GALBEN de ceață în județul Alba, până la ora 09.00. Vizibilitate redusă

Marți, 16 iulie, județul Alba se află sub cod galben de ceață, până la ora 9:00. Se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.