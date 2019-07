Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- Ed Sheeran (28 de ani) a susținut miercuri seara un concert pe Arena Naționala in fața a peste 50.000 de oameni și i-a surprins pe toți cei prezenți cand a aparut pe scena imbracat cu un tricou la naționalei Romaniei de fotbal. Mai mult, cantarețul britanic a purtat pe umeri tricolorul și a cantat fluturandu-l,…

- Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta…

- O centrala nucleara plutitoare, numita Akademik Lomonosov, va fi remorcata luna viitoare, din Murmansk, nord-vestul Rusiei, prin Marea Arctica pana in Orientul Indepartat rusesc, dupa aproape doua decenii de la inceperea construcției, scrie CNN. Aceasta este cea mai nouă ambiție a Moscovei,…

- Moscova asteapta ca noul guvern de la Chisinau „sa ia masuri constructive pentru a promova cooperarea ruso-moldoveneasca in diferite domenii”, si declara ca ea este gata pentru acest lucru, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului de Externe al Rusiei, citat de IPN.

- Noul ”plan Kozak” de preluare a Moldovei de catre Rusia începe sa fie implementat de Parlament. Alianta Kozak PSRM-ACUM a votat, în prima lectura, revenirea la sistemul proportional de vot, asa cum a insistat vicepremierul rus. Potrivit proiectului, alegerile parlamentare…

- Statele Unite au inceput sa desfașoare pe orbita elemente ale sistemului lor de aparare aeriana, capabile sa lanseze atacuri preventive asupra unor ținte din Rusia și China, dar și din orice țara a lumii! Este informația zilei la Moscova, unde analiști și politicieni s-au grabit sa o comenteze,…