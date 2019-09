Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu ( 52 de ani) a trecut pe langa moarte. Creatorul de moda se plangea de dureri foarte mari la nivelul abdomenului chiar si dupa operatia de apendicita pe care a suferit-o in aceasta vara, scrie click.ro. Atunci, medicii i-au spus ca de apendice sunt prinsi niste saculeti suspecti…

- Zilele trecute, creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, dupa ce medicii i-au depistat o tumora. Designerul a oferit detalii despre intervenția chirurgicala pe care a suferit-o. Acum, prietena lui buna, Raluca Badulescu a transmis un mesaj emoționant. „REGELE meu superb, @catalinbotezatu1…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon. Designerul a fost operat de urgența la Istanbul și acum se afla in perioada de recuperare. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, s-a operat de apendicita in urma cu cateva saptamani, insa acum a fost supus unei…

- Ines Khouildi, 34 de ani, interul stanga de la Gloria Buzau, a ajuns la spital dupa meciul pierdut vineri, la București, 21-28 cu CSM. Tunisianca a acuzat ca a primit un cot in gat, in prima repriza, de la pivotul Crina Pintea. „La un moment dat nu mai putea vorbi. Am intrebat-o daca e OK și mi-a facut…

- Șoc in lumea modei din Romania. Celebrul creator de moda Catalin Botezatu a fost operat de urgența.Creatorul de moda a suferit o intervenție chirurgicala, dupa ce in urma unor analize amanunțite a fost diagnosticat cu o tumora pe colon. Medicii de la Istanbul au decis sa il opereze de urgența…

- Catalin Botezatu trece prin una din cele mai mari cumpene ale vieții lui. Creatorul de moda a suferit o intervenție chirurgicala, dupa ce in urma unor analize amanunțite a fost diagnosticat cu o tumora pe colon. Medicii de la Istanbul au decis sa il opereze de urgența și i-au extirpat jumatate din…

- Catalin Botezatu a fost depistat cu o tumora extrem de rara, scrie cancan.ro. Din cate se pare, celebrul designer a fost supus unor analize amanunțite, intr-o renumita clinica din Istanbul, in urma carora doctorii au pus un diagnostic șocant și au decis sa-l opereze in regim de urgența. Citeste…

- Catalin Botezatu a suferit in urma cu doua zile o operație, care nu necesita amanare. Designerul nu a dat detalii despre intervenția chirurgicala, insa a avut prima reacție pe contul de socializare, unde a și primit mesaje de incurajare din partea fanilor. „Am gasit tot sprijinul medical necesar pentru…