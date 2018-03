Stiri pe aceeasi tema

- Lora a trecut prin clipe dificile la Asia Express. Starea de sanatate a cantareței s-a inrautațit, astfel ca vedeta a ajuns pe perfuzii, iar partenerul ei a inceput etapa fara ea. Aflata in Cambodgia alaturi de colegii sai pentru ultimele misiuni din aceasta țara, Lora s-a confruntat cu o toxiinfecție…

- Echipele ramase in cursa „Asia Express” se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul. Maine seara de la ora 20:00, Lora va trece prin momente dificile din cauza problemelor…

- Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic, castigat de liderul mondial cu 6-4, 6-7, 6-3 in sferturi la Indian Wells, a generat momente tensionate atat in timpul jocului, cat si in pauzele dintre game-uri. Printre multe schimburi dure de mingi, ingreunate de vantul teribil din California,…

- Ceea ce se vede pe micul ecran la Asia Express este doar o mica parte din tot ceea ce au trait acolo concurenții. Raluka a trait momente de panica nu la probele pe care trebuia sa le parcurga, ci in casele oamenilor necunoscuți in care era nevoita sa innopteze. Reintoarsa din Asia, Raluka ne-a povestit…

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show au ajuns in a treia țara din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Primul impact cu cea mai saraca țara din Asia ii descurajeaza, iar reticența localnicilor de a-i ajuta ii va ingreuna in indeplinirea probelor, care par sa fie din…

- Dupa o așteptare lunga, iata ca momentul pe care il doresc toți a venit! Prima zi adevarata de primavara la Timișoara cu soare și 16 grade a scos din case mii de timișoreni și de vizitatori ai Timișoarei care au luat cu asalt centrul și terasele din Piața Victoriei.

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele opt vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și s-au…

- „A venit in stare mai grava, iar zilele trecute a fost aproape de intubare. Nici acum nu au disparut complicatiile, dar este in stare mai buna", a aratat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase. Minora a fost transferata si izolata in compartimentul ATI al spitalului…

- Barul din Satu Mare, unde barmanisa de 43 de ani a fost ucisa cu sage rece pare a fi blestemat. In 2007, o alta barmanita a fost ucisa de catre paznicul localului. Ancheta in cazul crimei care s-a petrecut in urma cu cateva zile se apropie de final. Criminalul a fost identificat cu ajutorul…

- Nici in cele mai infioratoare coșmaruri sau halucinații nu și-ar fi putut imagina Marina Krim, mama a trei copii, ca intr-o zi normala de octombrie avea sa mearga acasa și sa-și gaseasca doi dintre copii morți, in cada, intr-o baie de sange. Venise acasa, intr-un apartament de lux din New York, impreuna…

- Ionuț Lupescu a vorbit la lansarea candidaturii pentru șefia FRF despre Didi Prodan, fost mare fotbalist roman decedat la doar 44 de ani, la 16 noiembrie 2016. VIDEO AICI! Colegi in Generația de Aur a fotbalului romanesc, Ionuț Lupescu nu l-a uitat pe Didi și a avut lacrimi in ochi atunci cand a vorbit…

- PAOK Salonic a castigat ultimul titlu in sezonul 1984-1985, adica acum 33 de ani. Duminica, echipa lui Razvan Lucescu ar fi putut face inca un pas mare spre repetarea acestei performante, insa ceea ce ar fi trebuit sa fie o sarbatoare s-a transformat intr-un cosmar.

- Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței ,,Asia Express”, a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o parte dintre aceștia testele devin din ce in…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Conflict la Asia Express intre Dorian Popa și Moroșeni. Totul a inceput, atunci cand Catalin Moroșanu a decis sa il trimita pe artist și pe mama lui, cu mașina greșita. Catalin Morosanu a vorbit in platoul „Xtra Night Show” despre competitia care i-a uimit pe toți. „Cand tu pui pe cineva spre eliminare,…

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- La cateva saptamani bune dupa ce a fost surprinsa in tandreturi cu Andrei Stoica si s-au speculat multe, Anda Adam a facut azi public. Surprinzator pentru multi, vedeta a ales sa stearga fotografia in care apare alaturi de sotul ei, Sorin Andrei Nicolescu, dar si mesajul pe care l-a transmis. CANCAN.RO,…

- Faptul ca se anunta un an plin de provocari, cu suisuri si coborâsuri, stii deja! Însa nu ar strica sa ai în vedere si câteva aspecte care tin de esecurile din viata ta.

- Casey Fischer, o tanara mama și inca studenta, iși lua micul dejun la Dunkin’ Donuts, cand in local a intrat un cerșetor. Pentru ca i s-a facut mila de el, femeia s-a hotarat sa ii cumpere barbatului micul dejun și l-a poftit la masa alaturi de ea. Recunoscator, barbatul s-a așezat la masa și a inceput…

- Imediat ce ajuns in tara, Anda Adam a fost programata de urgenta pentru operatie, in urma accidentarii suferite la Exatlon. Se pare ca momentul dificil a trecut, blonda a postat o imagine pe retelele de socializare, unde pare pe patul de spital, iar alaturi a scris si un mesaj. “A trecut momentul dificil,…

- Unirea Dej se antreneaza in efectiv complet de miercuri. La penultima clasata din seria a cincea a Ligii a III-a au venit și cei șapte jucatori din strainatate aduși de finanțatorii italieni, insa alaturi de ei nu a venit și antrenorul Tommaso Volpi, potrivit cjsport.ro. Acesta și-a rupt ligamentul…

- Catalin Moroșanu și fratele lui, impreuna la Asia Express. Experiența de pe teritoriul asiatic a fost un test pentru toate echipele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, care va avea premiera luni, 12 februarie , de la 20.00, la Antena 1. Deși pentru unii dintre ei desparțirea de familie…

- Simona Gherghe a vrut dea jos kilogramele in plus cu ajutorul pastilelor de slabit, dar s-a confruntat cu o adevarata problema si recunoaste ca a fost o greseala, pe care, cu siguranta nu o va mai repeta.

- Steliștii au susținut in aceasta dimineața un antrenament in cantonamentul din Spania. Veștile au fost la inceput bune pentru Nicolae Dica, insa lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Mihai Balașa s-a alaturat și el lotului, la fel ca și Cristi Tanase. Denis Alibec a purtat o bluza speciala, neagra, mai…

- Fosta Miss Crisana a murit intr-un accident teribil in octombrie 2016. Emanuel Mihai Cristu este barbatul in varsta de 25 de ani care a omorat-o pe Cristina Bojan. Tanarul a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare.

- Lora si Ionut Ghenu au declarat inca de la inceput ca Asia Express este un proiect pe care l-au acceptat imediat, tocmai pentru ca isi doreau sa ia rucsacul in spate si sa plece prin lume in cautare de aventura si lucruri noi. Show-ul ce urmeaza a fi difuzat in aceasta primavara la Antena 1 s-a dovedit…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului.

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose.

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei.

- Subiectul calatoriei in timp este unul pe care milioane de oameni din toate colțurile lumii il au in comun și datorita diferenței de fus orar de pe planeta, cațiva oameni au trai o asemenea experiența.

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru infractiunea de violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza.

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic. Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- Paula Chirila a divortat in urma cu 2 luni, dupa o casnicie de 12 ani, insa se pare ca anul 2017 a fost unul foarte greu pentru indragita vedeta TV. Paula Chirila a explicat cum a fost anul 2017 pentru ea și a dezvaluit ca a avut momente extrem de dificile. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Dupa mai bine de 100 de ani, Titanicul are inca secrete. VEZI ce s-a intamplat in realitate cu faimosul pachebot Au trecut 105 ani de la scufundarea Titanicului. In noaptea de 14 aprilie 1912 a avut loc unul dintre cele mai mari dezastre maritime din istorie. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…