- Un baietel mut de 6-7 ani a fost protagonistul unui moment inedit in timpul audientei saptamanale de la Vatican. Copilul a urcat pe scena in timpul discursului Suveranului Pontif si i-a strans mana unui soldat, spre amuzamentul celor prezenti.

- Pentru ca nu mai pleca, sora acestuia a urcat si ea pe scena si a incercat sa-l indeparteze, la fel si mama copilului. Papa Francisc nu s-a aratat deranjat de prezenta copilului, el privind amuzant cum se juca acesta pe scena. La final, Papa Francisc a aflat ca baietelul, de origine argentiniana, era…

- Delegatia maramureseana aflata in aceste zile la Roma,Vatican -unde deruleaza si promoveaza proiectul “Preotul Vasile Lucaciu, promotor al Marii Uniri”- a participat miercuri, in loja oficiala, la audienta Papei Francisc, in Piata San Pietro, alaturi de mii de pelerini veniti din toate colțurile lumii.…

- Papa Francisc a declarat, in Piata Sfantul Petru de la Vatican, ca "suprimarea unei vieti inocente" nu poate fi "terapeutica sau omenoasa". "Este just sa platesti un asasin ca sa scapi de o problema? Nu poti face asta. Nu este corect sa elimini o viata, oricat de mica, pentru a rezolva o…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat pe papa Francisc sa efectueze o vizita la Phenian, a anuntat marti presedintia sud-coreeana, citata de Reuters. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, ii va transmite personal invitatia adresata Suveranului Pontif de catre Kim Jong-Un, in cadrul…

- Papa Francisc a daruit duminica mii de crucifixe, ''simbolul iubirii lui Dumnezeu'', credinciosilor veniti sa asculte rugaciunea ''Angelus'' in piata Sfantul Petru din Vatican, scrie agerpres.ro.