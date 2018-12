Stiri pe aceeasi tema

- ”Caravana Tricolorul”, care a strabatut toata tara in drum catre destinatia finala – Alba Iulia, a ajuns, miercuri, in Cetatea Marii Uniri. Steagul, are o lungime de 30 metri si o latime de 10 metri și este dedicat sarbatoririi Centenarului și Zilei Naționale. Caravana Tricolorul a fost inițiata de…

- Tricolorul in lungime de o suta de metri a fost asezat, astazi, in centrul Timisoarei, cu scopul de a marca Centenarul Marii Uniri. „Semneaza pentru Basarabia e Romania Arad” si „Basarabia e Romania Timisoara” au marsaluit pe strazile orasului, de Centenar, iar in Piata Libertatii, apoi in Piata Victoriei…

- „Ma cunoasteti?”, primul serial filmat in intregime in Alba Iulia, a revenit la finalul lunii octombrie cu episodul 3. Episodul poate fi vazut mai jos (textul continua, dupa video). Serialul pilot este realizat cu o echipa de 30 de tineri din oraș, majoritatea liceeni. Acesta are un puternic mesaj…

- ”Caravana Tricolorul” a strabatut deja o mare parte din tara in drum catre destinatia finala – Alba Iulia, unde va ajunge in 25 noiembrie. Steagul, care are o lungime de 30 metri si o latime de 10 metri, urmeaza sa fie arborat in Cetatea Marii Uniri, in vederea sarbatoririi zilei de 1 Decembrie. Caravana…

- Un steag tricolor de 300 de metri patrati a fost desfasurat duminica in centrul municipiului Cluj-Napoca de membrii organizatiei Tineretului National Liberal, aceasta fiind una dintre ultimele destinatii ale ''Caravanei Tricolorul", care a strabatut toata tara in drum catre destinatia finala,…

- Circulația rutiera in centrul municipiului Alba Iulia se reorganizeaza de cateva luni bune, motiv pentru care mai multor strazi li s-a atribuit denumirea de „unice”. Cele mai noi indicatoare care interzic accesul autoturismelor pe anumite artere din oraș au fost montate vineri, 2 noiembrie. Astfel,…

- Scene șocante au fost suprinse miercuri in centrul municipiului Alba Iulia de catre un șofer aflat in trafic. Un autoturism VW Passat a „luat-o razna” chiar in fața sediului IPJ Alba, schimband haotic benzile de circulație și trecand pe roșu la semaforul din fața magazinului Unirea, unde era, de altfel,…

- Au revenit in Piata Marii Adunari Nationale pentru a incheia Marsul Centenarului. Cu un tricolor lung de cativa zeci de metri in maini, mai multi tineri au dansat Hora Unirii in centrul Capitalei.