Moment emoționant pe scena din Constanța. Nepoata Simonei Halep i-a transmis sportivei un mesaj superb Simona Halep și-a prezentat trofeul de la Wimbledon la Constanța, orașul sau natal, iar pe scena a avut un invitat special, pe nepoțica sa Tania. Supa ce s-a plimbat prin oraș cu un autobuz decapotat, campioana de la Wimbledon 2019 a urcat pe scena și le-a spus cateva cuvinte celor peste 10.000 de oameni adunați in Piața Ovidiu. La un moment dat, fostul numar 1 WTA, le-a marturisit celor adunați in piața ca ziua de astazi este cu atat mai speciala cu cat are ”un invitat special” pe nepoata ei, Tania. A luat-o pe micuța in brațe și a prezentat-o mulțimii, iar fiica fratelui sau nu s-a lasat mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

