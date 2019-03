Moise Guran, despre Iohannis: “Un politician mignon, incapabil să-și depășească condiția de primar!” Este doar cel mai prost sfatuit președinte din istorie, un politician mignon, incapabil sa-și depașeasca condiția de primar, sa ințeleaga Constituția și jobul pentru care a primit 6,2 milioane de voturi. Și pe care niște consilieri (cu rang de miniștri, inca o data!) aplica modele deja exersate, depașite, populiste uneori, ca așa știu ei ca au caștigat alții alegerile, lasandu-i pe ailalți sa-și dea singuri cu dancila-n glezne, pe ideea ca romanii tot de foame și tot de ura vor vota. mai multe, pe Moise.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

