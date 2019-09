Stiri pe aceeasi tema

- Filiala județeana Bacau „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (ANCERM) marcheaza, joi, 12 septembrie, implinirea a 100 de ani de la inființarea Societații „Mormintele Eroilor Cazuți in Razboi”. Evenimentul va avea loc sub forma simpozionului „Centenar – Societatea…

- Ca urmare a inștiințarii primite de la Compania Regionala de Apa Bacau prin care se anunța intreruperea totala a alimentarii cu apa potabila a municipiului Moinești și a comunelor invecinate, situație cauzata de o avarie majora aparuta pe conducta de pompare de la stația Vermești, apa potabila va fi…

- Sub genericul ,,Prutul ne desparte, Slanicul ne unește!”, in Parcul Central din stațiunea Slanic-Moldova a avut loc in perioada 16 – 18 august, cea de-a treia ediție a Festivalului ,,Datini și Tradiții Basarabene”. Pe scena Foișorului muzical au urcat și au incantat publicul spectator, artiști emeriți…

- Ultima ședința a Consiliului Local Poduri a fost una speciala, doua dintre proiecte fiind dedicate anului aniversar al comunei Poduri, care, in 2019, a implinit 600 de ani de la prima atestare. Ședința a inceput la ora 10, dar de la ora 11, angajaților Primariei Poduri și consilierilor locali li s-au…

- Sportivii pregatiți de Luminița Dan au cucerit 13 medalii la intrecerea desfașurata la Londra. Cand nu mai poți, mai poți un pic”. Motto-ul gruparii bacauane de karate CS Phoenix a fost transpus cu succes in practica și la Campionatul Mondial Isshinryu derulat in perioada 25-28 iulie la Londra. Ajunse…

- Primarul Valentin Vieru a decis sa cheltuiasca mai puțin, anul acesta, cu organizarea celui mai important eveniment al comunitații: Zilele Municipiului Moinești. Motivul? Are nevoie de bani pentru investiții. Edilul arata ca incep sa se vada roadele proiectelor pregatite in primii ani ai mandatului,…

- Aflat la cea de a treia ediție, Concursul de alergare montana ,,Legendele Nemirei”, se va desfașura sambata, 6 iulie, in Parcul Central din stațiunea Slanic-Moldova, cu incepere de la ora 9,00, in organizarea Asociației ,,Prietenii Slanicului”. Competiția va cuprinde trei curse distincte: Maraton: Concurs…

- Directorul Spitalului Municipal de Urgența din Moinești, dr. Adrian Cotarleț, a fost premiat, marți seara (25 iunie) la Gala Premiilor de Excelența in Management 2019, organizata de revista Capital. Adrian Cotirleț a fost nominalizat la categoria „Cei mai bun manageri din Sanatate și Pharma”. Gala Premiilor…