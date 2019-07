Stiri pe aceeasi tema

- Argesul, din nou sub COD GALBEN de vijelii. Restul tarii, sub COD PORTOCALIU. Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale pentru 25 de județe din țara. Avertizarea cod portocaliu intra in vigoare joi, la ora 13.00, și este valabila pana vineri, la ora…

- Practic, reprezentantii Ministerului Transporturilor in AGA nu au fost de acord cu infiintarea unei Directii Regionale de Drumuri si Poduri la Focsani „deoarece nu este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor", se arata in incheierea sedintei. Amintim ca administratorii Companiei…

- Teleormanul, sub Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi in Eveniment / on 10/06/2019 at 12:24 / ANM a emis luni o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi, valabila in 34 de judete si Municipiul Bucuresti, pana la ora 23:00. Pe durata zilei de luni, in intervalul…

- Chiar in ziua in care a fost anulata licitatia pentru refacerea DN 2L intre doua importante statiuni turistice din Vrancea, Lepsa si Soveja, liderul local al CJ si PSD, Marian Oprisan, anunta ca se va infiinta o Directie Regionala de Drumuri si Poduri la Focsani. „Avem un rol determinant in regiune,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod portocaliu de ploi torentiale pentru 21 de judete, valabila pana marti la ora 6.00. Alte 16 judete si Capitala sunt sub cod galben de ploi tot pana marti dimineata. Judetele Suceava, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava (zona joasa), Vaslui, Bacau (zona joasa), Botosani, Neamt (zona joasa) si Iasi se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depasi local 65 km/h.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in orele urmatoare in 11 judete, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava…