Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei a facut aceste precizari la finalul Comandamentului de iarna convocat la sediul PMB, mentionand, totodata, ca in cadrul Comisiei de ordine publica urmeaza sa aiba loc o discutie cu reprezentantii Brigazii Rutiere si ai Primariei Sector 5, referitor la masurile care trebuie…

- Reality show-ul ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, prezentat de Mirela Vaida și difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, primește in Casa Dragostei, incepand de astazi, o noua serie de concurenți, dar și un nou burlac. Burlacul va trebui, pe parcursul a doua…

- Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933, potrivit volumului ”Cineasti romani” (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” in 1956. In septembrie, acelasi an, a debutat in piesa ”Ziaristii” ...

- Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933, potrivit volumului ”Cineasti romani” (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” in […]

- Stefan Banica jr. n. 18 octombrie 1967, Bucuresti este un actor, compozitor, interpret, regizor, producator si moderator TV roman. Avand o cariera de peste 30 de ani, este unul dintre cei mai complecsi si apreciati artisti din Romania.A sustinut mii de concerte, stabilind adevarate recorduri in Romania…

- Suprarealistul, unicul Salvador Dali, pictorul modern Salvador Dali, scriitorului roman Tristan Tzara, organizatorul Cabaretului „Voltaire” in Zurich, unul dintre fondatorii dadaismului, avangardistul Lajos Kassak, Edgar Degas, unul dintre intemeietorii impresionismului, Henri de Toulouse-Lautrec,…

- Joi, 13 septembrie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cismigiu (Bulevardul Regina Elisabeta 38, Bucuresti), va avea loc lansarea volumului „Ultima dorinta”. Comedii, de Radu F. Alexandru, aparut de curand la Editura Polirom.

- Pe data de 30 august creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Ierarh Varlaam, trecut in randul sfinților pe 12 februarie 2007. In aceasta zi sfanta este recomandat sa rostești rugaciunea pentru izbavirea de depresie.