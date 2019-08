Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in presa, dupa ce Tudor Axinte a murit impreuna cu soția sa intr-un accident de motocicleta. Regizorul TVR Iași s-a ciocnit frontal de o mașina in care se aflau cinci persoane. Teodor Cristian Axinte se afla duminica pe motocicleta impreuna cu soția sa și se indrepta spre Iași. Pe raza localitații…

- Doliu la TVR Iasi. Unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune a murit intr un cumplit accident de motocicleta. Tudor Cristian Axinte avea 53 de de ani, iar ieri, alaturi de sotia sa, Simona, plecase la plimbare pe motocicleta.In satul Balteni din comuna Probota, barbatul avea sa piarda controlul…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite. Regizorul TVR Iași Tudor Axinte și soția sa au murit intr-un accident…

- Primarul din Cimpineanca, Tudorel Ivan, a fost implicat in aceasta seara intr-un accident de motocicleta, el fiind transportat la spital in stare de inconștiența. Accidentul a avut loc pe raza cartierului Unirea din orașul Odobești. Conform unor martori, primarul ar fi pus frana, ar fi fost aruncat…

- Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul. Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, judetul Botosani, dupa ce a lovit o masina. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind…

- Spitalul Județean Mavromati din Botoșani, care are in subordine secția din orașul Saveni, a fost amendat cu 5.000 de lei dupa ce primarul din Vorniceni a murit pe holurile unitații. Camera de garda de la Saveni fusese inchisa din cauza lipsei de medici, conform Mediafax.

- “Joi, ora 21.43 , pe DN 16, directia de mers Reghin înspre Cluj-Napoca, un barbat de 32 ani din Cluj-Napoca, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, în curba, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune…

- Trei romani au murit, iar alti patru au fost grav raniti, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orasului Novy-Chevrieres din Franta, relateaza presa franceza. Accidentul a avut loc pe 1 iunie și printre victime se regasește și doua botoșanence.