MOARTEA misterioară a lui Răzvan Ciobanu. Explicații și detalii de ultimă oră Politistii au stabilit ca designerul Razvan Ciobanu era singur in masina si nu purta centura de siguranta, in momentul accidentului mortal. Concluziile lor sunt completate de medicii legisti. Primele teste arata ca in sange exista urme de droguri. Creatorul de moda ar fi incercat, de asemenea, sa trimita un SMS inainte de accident. „A fost in stare de semicontrol, nici mort lesinat la volan, dar nici apt sa stie daca e pe drum sau nu”, a explicat la Digi24 specialistul in conducere defensiva Titi... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

