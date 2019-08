Romania a exportat, in primele patru luni ale acestui an, 560.378 tone seminte de floarea soarelui (chiar sfaramate), conform datelor publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Exporturile de seminte de floarea soarelui au fost cu 50.501 tone mai mari comparativ cu cele din perioada similara a anului trecut. Din punct de vedere al valorii, exporturile de seminte de floarea-soarelui s-au majorat cu 9,35% fata de cele din perioada ianuarie-aprilie 2018, totalizand 232,58 milioane euro. Exporturile Romaniei au insumat in primele patru luni ale anului 23,066 miliarde…