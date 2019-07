Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat 3-0 meciul cu Alashkert din turul II preliminar al Europa League. In direct la GSP Live, Dumitru Dragomir a comentat forma slaba prin care trece Dennis Man (20 de ani). „Man a scazut in valoare in loc sa creasca. Asta e convingerea mea. Ma așteptam sa il vad cat mai sus. Ori a dat de…

- FCSB a trecut de Alashkert, scor 3-0, in turul II preliminar al Europa League. Dennis Man și Florin Tanase au explicat prima repriza slaba din Armenia. Caștigatoarea dublei manșe dintre FCSB și Alashkert joaca mai departe cu invingatoarea dintre Mlada Boleslav (Cehia) și Ordabasy (Kazahstan). In tur…

- Alashkert - FCSB // FCSB a câștigat meciul din deplasare cu Alashkert, din turul II preliminar al Europa League, scor 3-0, dar Gigi Becali i-a luat la ochi pe Dennis Man și pe Lucian Filip. Pe primul l-a desființat.

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a spus joi, dupa meciul caștigat cu 3-0 in deplasarea cu Alashkert, din turul 2 preliminar al Europa League, ca nu este mulțumit de jucatorii sai. Becali a declarat ca va trebui sa faca mai multe modificari in formația roș-albastra. Denis Man și Lucian Filip au fost…

- FCSB a caștigat la scor de neprezentare meciul cu Alashkert din turul II preliminar al Europa League, 3-0, dar Gigi Becali l-a luat la ochi pe Dennis Man (20 de ani). Vezi AICI desfașurarea partidei Inlocuit in minutul 77 de catre Bogdan Andone cu Diogo Salomao, Dennis Man l-a suparat pe patronul FCSB-ului…

- Edi Iordanescu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care anunta ca nu a negociat cu Gigi Becali si ca echipa din Medias are prioritate in momentul de fata. Mai mult, a transmis clar ca va merge la o alta formatie doar in cazul in care va avea autoritate totala la nivel tehnico-tactic.…

- Victoria lui CFR Cluj cu Astra Giurgiu, 5-1, i-a descatușat pe ardeleni. Deși Dan Petrescu e inca temperat și anunța ca lupta nu s-a incheiat, Ioan Ivașcu, juristul clujenilor, a dat startul petrecerii și a trecut la ironii la adresa lui Gigi Becali, finanțatorul contracandidatei FCSB. Ironiile lui…