- Parchetul ucrainean a anunțat vineri ca reexamineaza dosarele legate de grupul de gaze naturale Burisma, unde a lucrat o perioada fiul lui Joe Biden, în momentul în care Donald Trump este suspectat ca a facut presiuni asupra Kievului pentru eliminarea rivalului sau democrat, scrie AFP."Realizam…

- Presedintele american Donald Trump a cerut in mod deschis ca atat Ucraina cat si China ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…

- Donald Trump a solicitat public Chinei sa il investigheze pe democratul Joe Biden, solicitare asemanatoare adresata Ucrainei, fapt care declanșat un scandal de proporții in urma caruia democrații au demarat procedura de destituire a președintelui american. In timp ce parasea Casa Alba pentru…

- Amintim ca Joe Biden, pe vremea in care era vicepreședintele lui Barack Obama, a cerut ca in 24 de ore sa fie demis procurorul general care ancheta fapte de corupție la compania din Ucraina unde fiul lui Joe Biden era angajat și caștiga 50.000 de dolari pe saptamana. Biden a amenințat Ucraina ca…

- "Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut ca opozitia democrata "vrea sa confiste totul", mentionand ca este vorba de arme, servicii medicale, dar si de…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- ''Nu a fost nici cea mai mica presiune'', a spus Trump, foarte inversunat, in timpul Adunarii Generale a ONU. ''Este probabil cea mai mare vanatoare de vrajitoare din istoria americana (...) Este o rusine'', a adaugat el. Potrivit lui Trump, mass-media a prezentat aceasta conversatie ca ''o discutie…