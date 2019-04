Miting PSD Craiova. Herjeu: Să-mi spună și mie cineva pentru că nu am văzut ”N-am zabovit decat vreo 3 minute la transmisia de la mitingul PSD de la Craiova. Și, pentru ca nu aveam ochelarii pe nas, poate cineva sa-mi spuna daca a numarat cate pancarte cu injuraturi la adresa lui Iohannis, sau Cioloș, sau macar Orban, cate desene vulgare și cate papuși spanzurate erau pe-acolo? PS. Știe cineva, reporterii televiziunilor neprietene PSD-ului au scapat teferi, sau au fost bruscați și scuipați de știrbii aia asistați social care vor corupție și penali in funcții publice? PPS. Știu, știu, aceasta postare este o oda deșanțata la adresa ciumei roșii!”, a scris… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

