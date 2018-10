Misterele viselor: La ce să te aștepți când visezi un copac Visele fac parte din viata noastra, iar interpretarea lor corecta poate fi un semn linistitor pentru visatorul care nu stie cum sa dezlege anumite evenimente care i se intampla in somn. Poate multi dintre noi am avut vise in care apareau copaci in diverse ipostaze, nestiind insa cum sa le interpretam. Sanovnik ne ajuta sa dezlegam aceste mistere. Daca in vis va apare un copac cu frunze tinere si verzi inseamna ca, in curand, veti avea parte de implinirea unei mari dorinte, iar evenimente fericite se vor intampla la munca si in familie. Copacul mort, fara frunze, uscat si singuratic simbolizeaza,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

