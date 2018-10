Misha a răbufnit: ”Mă descurc așa cum pot” Misha și Connect-R au divorțat in urma cu un an, dar cei doi au pastrat aparențele pana de curand de dragul fiicei lor, Maya, in varsta de 4 ani. Misha este cea care are grija de Maya, insa și Connect-R este un tata implicat și devotat, cei doi ramanand in relații foarte bune dupa divorț. In ultima perioada, in presa au aparut știri care susțineau ca Misha nu se descurca cu creșterea fetiței și ca ar avea nevoie de o bona, iar artista a fost foarte deranjata de aceste zvonuri nefondate: „Maya e foarte bine, merge la gradinița, acasa cu mine și cam atat. Acum am o domnișoara cu care face engleza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

