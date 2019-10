Mirel Rădoi: Încercăm să construim o generaţie şi suntem pe un drum bun Romania U21 a caștigat al doilea meci consecutiv cu 3-0 din preliminariile Campionatului European. Dupa victoria de joia trecuta cu Ucraina, scor 3-0, a urmat acum succesul categoric cu Irlanda de Nord. Trupa lui Radoi a ridicat din nou ștacheta dupa jocul bun prestat in fața nordicilor și „obliga” naționala lui Contra la un rezultat mare cu Norvegia, marți seara. Selecționerul naționalei de tineret, Mirel Radoi, s-a aratat mulțumit de jucatorii sai dupa cele doua partide foarte bune cu Ucraina și Irlanda de Nord. „In momentul de fata incercam sa construim o generatie si suntem pe un drum bun.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Mulțescu (67 de ani) a vorbit la GSP Live dupa victoria Romaniei din aceasta seara, 3-0 cu Insulele Feroe (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI desfașurarea meciului Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT…

- Alexandru Mitrița, 24 de ani, a reușit primul gol in tricoul primei reprezentative in victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a trasat primele concluzii dupa victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TVVezi AICI programul…

- ​Selectionerul echipei nationale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, duminica seara, la Centrul de Fotbal Mogosoaia, ca prima reprezentativa trebuie sa câstige în primul rând meciul cu Insulele Feroe pentru a se putea vorbi mai apoi de cel cu Norvegia ca fiind crucial…

- Selectionerul a anuntat lotul de 24 de jucatori pentru urmatoarele doua partide din preliminariile Euro 2020: cu Feroe in deplasare (12 octombrie, ora 19.00) si cu Norvegia pe „Arena Nationala“ (15 octombrie, ora 21.45).

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din strainatate pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, din preliminariile EURO 2020, informeaza frf.ro. Romania va intalni reprezentativa Insulelor…

- Selectionerul echipei nationale a Spaniei, Robert Moreno, a declarat, joi noaptea, intr-o conferinta de presa, dupa victoria cu 2-1 obtinuta pe Arena Nationala din Capitala, ca Romania este "o echipa foarte complicata" si ca reprezentativelor Suedei si Norvegiei nu le va fi usor cand vor juca la Bucuresti.…

- Dupa cum se pare intreaga campanie electorala se va desfasura in jurul tragicelor evenimente de la Caracal. NU se poate vorbi despre siguranta cetateanului decat in relatie cu institutiile responsabile pentru siguranta cetateanului. Politia, organele de ordine cum li se spune, vor fi in centrul atentiei,…