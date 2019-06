Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus, luni, extinderea urmaririi penale fata de Mircea Draghici cu privire la savarsirea unei alte infractiuni de delapidare. Potrivit ... The post PSD-iștii și-au luat Mercedes de LUX din subvenție, pe care ulterior l-au vandut. Trezorierul partidului…

- Deputatul PSD, Codrin Stefanescu si Mircea Draghici, trezorierul partidului, s-au prezentat luni la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a depune o plangere penala chiar impotriva procurorilor care au anchetat modul in care partidul foloseste subventia alocata de la bugetul de stat. „Ancheta…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca toate partidele politice dau explicatii legate de cheltuirea banilor proveniti de la bugetul statului Autoritatii Electorale Permanente si Curtii de Conturi, iar anchetarea felului cum au fost cheltuiti acesti bani de catre procurori este…

- Secretarul general PSD, Codrin Ștefanescu, alaturi de trezorierul PSD, Mircea Draghici, au ajuns, luni, la sediul central DNA, unde depun un document de protest legat de anchetarea finanțarii PSD și a cheltuielilor PSD.Codrin Ștefanescu a spus ca este decizia PSD ce cheltuieli face, ca nu…

- Potrivit g4media.ro , Marian Neacșu, fostul secretar general al PSD și actual membru al Pro Romania, a fost audiat miercuri, 3 aprilie 2019, la DNA, unde ar fi fost citat ca martor in dosarul in care Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat de procurori ca ar fi delapidat banii partidului. La momentul…

- Marian Neacșu, Fostul secretar general al PSD și actual membru al Pro România, Marian Neacșu, este audiat la DNA în dosarul în care Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat de procurori ca ar fi delapidat banii partidului.

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a fost pus sub acuzare de DNA pentru utilizare a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate si delapidare. Daca va fi gasit vinovat de comiterea acestor infractiuni, social-democratul risca pana la 10 ani de inchisoare.

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a ajuns in urma cu puțin timp la DNA pentru a fi audiat in dosarul in care procurorii anticorupție investigheaza modul in care PSD a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorala Permanenta, scrie G4Media.ro La ieșirea de la…