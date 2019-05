Minivacanța de Paște și 1 Mai. Unde au fugit peste 11.000 de români Conform evaluarii Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunarii, in județul Tulcea au fost, in minivacanța de Paște și de 1 Mai una dintre destinațiile din Romania foarte cautate de turiști. Profitand de zilele libere, peste 11.000 de turiști straini și romani au vizitat Delta Dunarii sau Dobrogea de Nord, fie și pentru o singura zi, fiind estimate aproximativ 8.700 inoptari in unitațile de cazare din județ. In perioada minivacanței de Paște și de 1 Mai, cele 10.092 de locuri de cazare autorizate de pe intreg teritoriul județului Tulcea au inregistrat un grad de ocupare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele asociatiei au la baza raportarile agentilor turistici, dar si situatiile intocmite de institutii ale statului, precum Parcul National Muntii Macinului si Institutul de Cercetari Eco-Muzeale 'Gavrila Simion' (ICEM). 'Estimativ, la nivelul judetului au fost peste 11.000 de turisti si avem aproape…

- In perioada 28-31 martie are loc, la București, in cadrul complexului expoziional Romexpo, a IV-a ediție a Fishing & Hunting Expo, cel mai mare targ dedicat pescarilor, vanatorilor și pasionaților de ambarcațiuni din Romania. Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunarii este prezenta…

- Numarul talienelor submersibile utilizate in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii ar putea creste in perioada urmatoare, presedintele Federatiei Organizatiilor Producatorilor de Peste Delta Dunarii (FOPPDD), Dan Verbina, anuntand ca 20 de pescari doresc sa cumpere asemenea unelte. Primele taliene submersibile…

- Meteorologii au emis, vineri seara, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vant, valabila in mai multe localitati din judetul Tulcea, in urmatoarele ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 21:00, in judetul Tulcea, localitatile Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia,…

- Dupa cum multi locuitori ai Capitalei au observat, in cursul serii vantul isi face simtita prezenta si in Bucuresti, uneori sufland cu destula putere. Cu mult mai aprig se anunta a fi, insa, vantul in judetul Tulcea, mai exact in zona localitatilor Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Crișan,…

- Meteorologii au emis in aceasta seara o avertizare now casting cod portocaliu valabil in intervalul ora 19:10 pana la ora 21:00. Potrivit ANM, in judetul Tulcea: Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Crisan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfantu Gheorghe se vor semnala intensificari sustinute ale vantului,…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) din Tulcea spera ca in urmatorul sezon rece cel putin un sfert dintre pensiunile din cele opt unitati administrativ-teritoriale din Delta sa fie deschise turistilor, in conditiile in care in iarna 2018-2019 doar trei pensiuni din…

- Specialistii Institutului de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" (ICEM) spera ca in luna aprilie sa reinceapa cercetarile arheologice din nordul satului Jijila, in zona care va fi acoperita de unul dintre pilonii podului peste Dunare intre judetele Braila si Tulcea. "Anul trecut am cercetat aproape…