Ministrului Carmen Dan nu îi e frică de dosare penale. Mesaj pentru Iohannis Carmen Dan i-a dat o replica lui Klaus Iohannis dupa ce acesta a cerut demiterea sa. "Nu e pentru prima data si cred ca e deja de notorietate aceasta idee fixa a dansului. De aceea, politic, ii raspund ca nu ma intimideaza astfel de cereri urgente nici chiar in situatia in care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale", a declarat Carmen Dan. "O demisie din functie o voi depune numai atunci cand partidul din care fac parte mi-o va cere. Am discutat cu doamna prim-ministru dupa ce am ascultat declaratia presedintelui si ma vad nevoita sa-l dezamagesc. Nu-mi voi da demisia nici…

