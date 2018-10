Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti seara la Antena 3 ca pana la sfarsitul acestui an vor fi deschise traficului rutier trei segmente de autostrada, respectiv portiunea din A 3 care face legatura si soseaua Petricani si doua doua segmente din autostrada Lugoj - Deva. Cele trei tronsoane…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. “Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar fi putut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova s-a intalnit cu liderii sindicatului Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), dupa actiunile de pichetare organizate in cursul saptamanii in fata ministerului. Conform solicitarii sindicatului s-a avut in vedere dezbaterea si analizarea revendicarilor inaintate…

- Se fac noi pasi in ceea ce priveste proiectul Ministerului Transporturilor privind construirea unui drum de mare viteza care sa lege doua provincii romanesti, Muntenia si Moldova. Zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca au fost scoase la licitatie studiile de fezabilitate…

- "Pe componenta Sibiu-Pitesti, lucrurile vor dura, dupa estimarile pe care le-am facut eu, intr-o varianta optimist-moderata ar fi un 2023, insa cu exceptia acestui segment care leaga Sibiul de Pitesti noi avem asteptari ca in orizontul lui 2020 sa inchidem coridorul minus Sibiu-Pitesti, care va fi…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, informeaza AGERPRES…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…