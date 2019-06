Ministrul Sanatatii Sorina Pintea sustine ca posturile nu sunt blocate in sistemul sanitar

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca sistemul informatic de sanatate, despre care medicii de familie au afirmat ca este in “colaps”, este gestionat de CNAS si a adaugat ca au fost platiti “bani grei” pentru pregatirea unor oameni care sa asigure mentenanta acestuia, dar care “nu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca nu exista diferente legate de calitatea personalului intre spitalele din Romania si cele din strainatate, dar noi suntem deficitari la echipamente si comportament, informeaza AGERPRES . “Am vazut multe…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca in cel mult doi ani vor exista medici cu specializare in medicina de urgenta care sa ocupe posturile vacante din spitale. "Asteptam sa termine rezidentiatul pentru ca, am declarat in nenumarate randuri, la un moment dat am facut medici pentru alte tari,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a precizat duminica, de Ziua Internaționala a Asistentului Medical, ca este imbucurator faptul ca ultimele statistici arata o scadere semnificativa a numarului de cereri de conformitate care atesta studiile urmate, pentru a lucra ulterior in strainatate, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a tinut sa precizeze luni, la Bistrita, ca exista solicitari din Republica Moldova de ocupare a unor posturi vacante de medici de familie in Romania, insa, pentru ca difera conditiile de practicare a acestei...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca in acest an vor fi facute investitii masive in unitatile sanitare, astfel incat sa fie create conditiile necesare pentru ca medicii sa poata oferi pacientilor “un act medical de calitate”, investitiile constand in lucrari de constructie, extindere…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu l-a destituit din functie, marți, pe coordonatorul Policlinicii, Vasile Stanculete, dupa ce acesta ar fi avut un limbaj violent in timpul verificarilor Corpului de Control al Ministerului Sanatații,fiind intrebat despre medicamente expirate gasite.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca spitalele regionale se fac mai târziu, dar cu costuri mai reduse. “România a cerut o majorare a fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027, de la 50% la 85%”. Asa a explicat Sorina Pintea de ce Guvernul a amânat…