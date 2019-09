Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, participa marti la conferinta cu tema "Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si provocari intampinate de oamenii de afaceri. Cum…

- Luna octombrie vine cu noutați in Timișoara. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza la Centrul Regional de Afaceri prima ediție a Expo Culinar & Food. Evenimentul care se desfașoara in parteneriat cu Asociația Naționala a Bucatarilor și Cofetarilor din Turism va avea loc in perioada…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei și Ambasada Canadei in Romania,cu sprijinul Comisiei Europene, organizeaza, in data de 17 septembrie a.c., conferinta „Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Radu Oprea, a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege care prevede declararea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naționala a antreprenorului roman”, in care autoritațile pot organiza manifestari și acțiuni publice, scrie Mediafax.„Activitațile…

- In cadrul Forumului de afaceri al Parteneriatului Estic, ministrul Stefan-Radu Oprea i-a incurajat pe participantii la cea de a sasea editie sa creeze o retea de interacțiune in afaceri, pentru a crește oportunitațile de investiții și a aduce plus-valoare economica, armonizata cu noile cerințe globale.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca investitiile franceze in Romania sunt dovada ca tara noastra e un loc propice pentru mediul de afaceri, informeaza agerpres.ro. Viorica Dancila participa la Forumul economic franco-roman, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a Frantei…

