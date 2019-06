Ministrul Muncii anunţă când se va vota legea pensiilor "Eu, maine, voi merge in plenul Camerei, insotit de un secretar de stat care se ocupa de relatia cu Casa Nationala de pensii publice si de doi specialisti in pensii. Vom asista la dezbateri, ne vom spune punctul de vedere, ne vom spune alte puncte de vedere daca ne sunt solicitate. Participam la dezbatere. Cu siguranta cred ca maine vom da un vot final si vom aproba aceasta lege. Ulterior o vom trimite la promulgat domnului presedinte si asteptam sa vedem. Colegii liberali au spus ca iar o vor ataca la Curte (Curtea Constitutionala n.r). Noi ne dorim sa inchidem acest subiect(...) pentru ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

