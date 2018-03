Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Reuniunii B9 la nivel de miniștri ai apararii organizata in Romania, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut marți, 13 martie, o intrevedere cu asistentul Secretarului General al NATO pentru politica de aparare și planificare, Heinrich Brauss. Cei doi oficiali au discutat subiecte…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, ca diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania. Mai mult, social-democratul PSD a subliniat ca nu a „sesizat un discurs…

- Autoritațile Republcii Moldova trebuie sa se asigure ca viitoarele alegeri vor fi corecte, deschise și transparente. Este declarația facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul Summitului de Securitate care se desfașoara astazi in Capitala.

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, s-a intalnit marți, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar Național, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și Camera Deputaților. La intalnire, alaturi de ministrul apararii naționale, au fost prezenți șeful…

- De vineri si pana duminica, Clubul Ice Galaxy Suceava, cu sprijinul Primariei Municipiului Suceava, a organizat pe patinoarul artificial prima editie a turneului Bucovina Hockey Cup, o competitie rezervata fostilor jucatori, la care au fost invitate echipe din Bucuresti, Ploiesti si Odorheiu ...

- Atunci și Acum: Crin Antonescu este un politician care a decis sa se retraga din viața politica. Profesor de istorie, la baza, Antonescu a fost lider al PNL, a candidat la președinție in 2009, și este cel care a adus pe scena politica proiectul eșuat USL, o alianța intre liberali, conservatori și social-democrați.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii bilaterale cu senatorul american Ron Johnson, presedintele Comitetului pentru securitatea teritoriului national si relatii guvernamentale, discutiile s-au axat cu precadere asupra relatiilor dintre Romania si SUA, cu accent pe cooperarea in cadrul Aliantei…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat, intr-o intalnire cu ministrul apararii nationale Mihai Fifor, ca Romania este un model in privinta alocarilor bugetare pentru aparare. De asemenea, Mattis a spus despre militarii romani din Afghanistan ca au castigat respectul tuturor prin curajul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles.Pe parcursul discutiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situatia de…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri intalniri bilaterale cu omologii din Republica Polona, Canada si Bulgaria, in marja Reuniunii ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, de la Bruxelles, informeaza un comunicat al MApN. Discutiile cu ministrul polonez al…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea SUA, am vorbit despre viza pentru romani. Am vorbit despre investitorii americani in Romania, despre mentinerea procentului de 2- (din…

- Lara Fabian revine, dupa doi ani, la Cluj-Napoca, pe 29 martie, in cadrul turneului international de promovarea a noului sau album, Camouflage. Lara a inceput “Camouflage World Tour” pe 2 februarie 2018, in Statele Unite. In total, va sustine 40 de concerte, dintre care doua in Romania, iar ultimul…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- In zilele de 6 și 7 februarie se desfasoara la Bucuresti „Reuniunea Romania – NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017-2018”. Reuniunea este o etapa importanta in ,,Analiza capabilitatilor pentru aparare”, din cadrul procesului NATO de planificare a apararii. In cadrul agendei celor doua…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- In ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor, scrie publicatia franceza de dreapta „Le Figaro“.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac.Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- In seria de reacții externe critice la adresa schimbarilor legilor justiției, se adauga azi cea a Secretarului general al Consliului Europei. Acesta indeamna autoritațile de la București sa apeleze la Comisia de la Veneția.

- Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei Deputatilor. Este persoana juridica ce desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…