Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit…

- Ministrul Mediului din România, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv România, nu au alta solutie decât aceea de a se conforma, mentionând ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Camerele video pentru roviniete vor fi folosite pentru amendarea vitezomanilor.…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Cel mai mare Centru de Mari Arși din Romania, realizat in cadrul Spitalului Județean Timișoara, nu și-a deschis porțile nici in anul 2017. Asta deși lucrarile la primele trei din cele cinci saloane au fost finalizate la sfarșitul anului 2016, cu bani de la Consiliul Județean Timiș. De asemenea, in 2017…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Nicoleta Dumitrescu Aflat pe lista localitatilor in care calitatea aerului a fost pusa sub semnul intrebarii, unul dintre motive fiind acela ca este inconjurat de patru rafinarii, municipiul Ploiesti beneficiaza, incepand cu acest sfarsit de an, de aparatura de ultima generatie necesara monitorizarii…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Comisia Europeana (CE) pregatește o misiune de audit in Romania, pentru a analiza modul in care autoritațile naționale au transpus in legislația interna prevederile regulamentelor UE in materie de sanatate și securitate alimentara. Totul a pornit de la sesizarile pe ...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- Ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, a declarat marti, la Iasi, ca tara sa, alaturi de alti parteneri internationali, este ingrijorata de modificarile la legile justitiei, sustinand ca intelege „pe deplin” nemultumirile oamenilor care ies in strada..Ambasadorul canadian la Bucuresti,…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat marți, in ședința Comisiilor de mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit in luna martie 2018, „conform directivelor europene”. „Bugetul Adminstrației Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat undeva in martie – aprilie, anul…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat marți, in ședința Comisiilor de mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. „Bugetul Adminstrației Fondului pentru Mediu (AFM) va…

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marti, Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- Mina Uricani, din Valea Jiului, se inchide luna aceasta, dupa 70 de ani de activitate. Nu este o simpla astupare a unei gauri din pamant, ci una care lasa in urma 281 de șomeri și distruge o lume. Ortacii din acea zona extrag huila din tata-n fiu și nici nu se vad facand altceva. In nicio activitate,…

- Cristian Tudor Popescu e de parere ca viitorul suna rau pentru Romania și ca țara noastra se afla acum intr-o situație asemanatoare cu cea din decembrie 1989. Jurnalistul avertizeaza ca, in 2018, guvernarea PSD-ALDE va ajunge la "coliziunea cu marea masa, in strada”."Oricum se va ajunge la…

- Transportatorul national de gaze naturale Transgaz (TGN), detinut de statul roman in proportie de 58,5%, a contractat un imprumut in valoare de 50 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii (BEI) in scopul cofinantarii lucrarilor din cadrul proiectului “Dezvoltarea pe Teritoriul Romaniei…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- In septembrie 2017, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, atragea atentia ca Romania mai avea de indeplinit 5 conditionalitati ex-ante restante, pentru absorbsia fondurilor europee 2014-2020, in lipsa carora tara risca sa se aleaga cu suspendarea fondurilor europene. "Romania a…

- Jurnalistul Cristian Pantazi susține ca Romania risca sa piarda fonduri europene in contextul in care șeful PSD Liviu Dragnea, care este și președintele Camerei Deputaților, este vizat de un dosar de fraudare a banilor europeni deschis la sesizarea OLAF. ”Nici un politician european si nici un lider…

- Romania a reusit sa inchida pana acum 11 depozite cu deseuri neconforme România a reusit sa închida pâna acum 11 depozite cu deseuri neconforme din cele 68, iar pâna la finalul anului vor fi lichidate înca 3, a anuntat vicepriministrul Gratiela Gavrilescu la o…

- Romania a iesit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, ca urmare a BREXIT-ului, in urma unui vot acordat astazi de Comisia Europeana, potrivit „Financial Times“.

- Pico Group, una dintre cele mai mari companii private egiptene, vrea sa se extinda pe piata din Romania. Ministrul Mediului de Afaceri Ilan Laufer se află într-o vizită de trei zile în Egipt, unde s-a întâlnit şi cu Tawfik Diab, preşedintele PICO Group, cu…

- Romania poate pierde dreptul de vot in Consiliul European (format din șefii de stat și de guverne ale țarilor membre UE) din cauza atacului asupra independenței Justiției, scrie jurnalista Ondine Gherguț pe contul personal de Facebook, scrie b1.ro.

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din 14…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din…

- "Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei și contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogați și cei mai saraci romani, insa creșterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte creșteri ale productivitații muncii, care in multe domenii…

- Comisia Europeana a dechis o ancheta aprofundata dupa ce a constatat ca autoritatea de reglementare in domeniul telecom din Romania, ANCOM, continua sa aplice tarifele de interconectare la nivelul stabilit in 2014 pe baza unor date care sunt considerate invechite.

- Comisia Europeana estimeaza ca deficitul public al Romaniei ar urma sa ajunga la 3,3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze și mai mult pana la 3,9% din PIB și sa ajunga la 4,6% in 2019. Pentru anul 2017, "Deficitul bugetar este preconizat sa creasca ca urmare a majorarii salariilor…

- Ministrul Mediului, pesedista Gratiela Gavrilescu, a ieșit din anonimat, in urma cu doua saptamani, cu o declarație scuipata practic in spațiul public, moment urmat de o panica aproape generalizata in randul votanților. Pesedista s-a referit la autovehiculele cu un grad de poluare ridicat, anunțand…

- In anunțul prin care oradenii sunt chemați la protest se transmite mesajul: „continuam și terminam ce nu am termin in februarie”. Duminica, 5 noiembrie, de la ora 19:00, oradenii vor protesta in Piața Unirii. Peste 1 000 de persoane s-au aratat interesate de manifestația de protest pe pagina de socializare…

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). ”Industria de calatorii…

- Avand in calcul ca va creste baza de impozitare si ca salariul brut creste cu 20%, e normal ca acest procent sa scada. Dar in valoare nominala e aceeasi suma. Iar temerile ca am proceda ca Ungaria, care a renuntat la Pilonul II sunt nejustificate!", a spus vineri ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,…

- Comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in acest an și in anul urmator in ținta de deficit de 3%. "Ne aflam în contact foarte strâns noi, precum și specialiștii și…

- 350.000 de masini vechi au fost aduse in tara in ultimele zece luni, de cand taxa de mediu a fost eliminata – cu 70% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut -, si se estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2017 se va ajunge la 500.000 de autovehicule la mana a doua inmatriculate in Romania.…

- Ministrul Mediului anunța o taxa care "nu va fi o taxa sau impozit" Masinile cu o norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Cu siguranta nu va fi o taxa sau un impozit. Va fi o metoda prin care dorim…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat astazi, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iasi si Brasov iar primarii celor doua orase nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viata cetatenilor din comunitatile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marti, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu,…

- România este în procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov iar primarii acestor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel încât sanatatea locuitorilor din comunitațile respective sa nu fie pusa în pericol, a declarat…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iasi si Brasov iar primarii celor doua orase nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viata cetatenilor din comunitatile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marti, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu,…