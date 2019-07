Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, despre cei care hrănesc ilegal urşii: Vom trece inclusiv la amenzi personale 'Trebuie sa protejam specia, sa avem grija si de noi, de toti cetatenii. (...) Raman dezamagita si, de multe ori, stupefiata atunci cand ma uit la televizor si vad (...) ca alimentam aceasta tendinta de a apropia ursul cat de mult de noi si de a ne face rau. In loc sa il lasam in pace, ii aruncam deseurile produse de noi, dandu-i posibilitatea sa coboare de la munte la ses si sa intre in anumite orase unde nu gandeau cetatenii ca vor intalni ursul in propria cale, pe strada sau in propria gospodarie. (...) Astazi am trimis deja catre Monitorul Oficial publicarea celui de al doilea Ordin de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, "printre primele tari in Europa cu sistem de alerte prin telefon" Raed Arafat. Foto. gov.ro. O noua runda de testare a sistemului RO-ALERT începe astazi și se va desfașura timp de doua saptamâni la nivel național. Mesajele vor intra automat pe telefoanele mobile configurate…

- Incendiu puternic la un service auto din Petroșani, joi 27 iunie. O persoana a suferit arsuri pe fata si brate si mai multe masini au fost distruse. Cauza incendiului si pagubele nu au fost stabilite inca. Victima a fost transportata de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgente din Petrosani.…

- 'In ultimele 24 de ore, au fost emise 24 de avertizari si atentionari de vreme nefavorabila care puteau produce situatii de urgenta in cea mai mare parte a tarii. In urma ploilor de ieri si din aceasta noapte nu au fost inregistrate situatii deosebite care sa afecteze grav comunitatile si nu s-au…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza…

- Predarea echipamentelor a avut loc in fata cladirii Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, unde a fost prezentata si o scurta demonstratie a salvatorilor montani, la care au asistat mai multi elevi, dar si presedintele CJ, Borboly Csaba. Seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al CJ Harghita,…

- Operatorii din Romania, obligati sa importe telefoane compatibile Ro-Alert Foto: Arhiva Operatorii de telefonie mobila din România vor fi obligati sa importe telefoane care sa fie deja configurate pentru primirea mesajelor prin sistemul RO-ALERT. Masura se va aplica în termen de…

- Dupa trei zile de fenomene meteo extreme, un val de aer arctic se îndreapta catre România. Când va ajunge în tara noastra, vom îngheta la temperaturi cu minus, în zonele de munte. Iar în orase, vor fi cu 10 grade mai putin decât în mod normal.…