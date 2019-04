'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca a trecut ilegal frontiera in SUA, și chiar de doua ori, cand era mai tanar, pentru a munci.

Declaratia survine in contextul amplificarii tensiunilor intre SUA si Mexic pe tema migratiei ilegale. Presedintele american Donald Trump a amenintat vinerea trecuta ca va inchide frontiera Statelor…