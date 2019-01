Stiri pe aceeasi tema

- Declarație politica – Majorarea pensiilor și salariilor este sustenabila și performanta. Este ceea ce vor romanii! Criticii care ataca creșterile de pensii și salarii pe motiv ca nu sunt sustenabile arata de fapt cat de mult au crescut veniturile romanilor in guvernarea PSD. In logica Opoziției și a…

- "Este o decizie in curs si am spus ca erau cele doua date, 1 decembrie si 1 ianuarie, si se va lua o decizie in Guvern in urmatoarele zile", a declarat Eugen Teodorovici, marti, la Parlament. Teodorovici a precizat ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este "1 ianuarie 2019,…

- "Este o decizie in curs si am spus ca erau cele doua date, 1 decembrie si 1 ianuarie, si se va lua o decizie in Guvern in urmatoarele zile", a declarat Eugen Teodorovici, marti, la Parlament. Teodorovici a precizat ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este "1 ianuarie 2019,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in zilele urmatoarele. Seful de la Finante a...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in urmatoarele zile, adaugand ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este 1 ianuarie 2019. "Este o decizie…

- Majorarea salariului minim pe economie a fost amanata pentru ședința de guvern de saptamana viitoare. Pe agenda de astazi a Guvernului Dancila nu se mai afla nici ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii, scrie realitatea.net. Salariul minim pe economie ar putea creste la…

- Majorarea salariilor bugetarilor "se va aplica de anul viitor" Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Cresterea de 25 % a salariilor în sistemul bugetar - prevazuta în Legea salarizarii - se va aplica de anul viitor, spune ministrul finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut, sambata, un schimb de replici legat de situația bugetului de stat, ca urmare unui document trimis Comisiei Europene (CE), scrie Mediafax.La data de 18 octombrie, MFP a trimis catre CE o scrisoare…