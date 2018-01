Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice vor primi, incepand cu luna martie 2018, vouchere de vacanța, dupa cum a anunțat ministrul Educației Naționale. Tichetele de vacanța vor avea o valoare de maxima de 1.450 de lei. Ceea ce trebuie sa știe dascalii este faptul ca aceste tichete sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei…

- Oliver Ivanovic, un important om politic sarb din Kosovo, a fost impuscat mortal, marti dimineata, in partea sarba, la Mitrovica, a anuntat un membru al partidului sau, Ksenjia Bozovic, si avocatul Neboja Vlajic, scrie digi24.ro.

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va pleca Mihai Tudose din fruntea Guvernului Romaniei sau Liviu…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a lansat o competitie intre autorii de manuale, nu intre edituri si cere organelor de urmarire penala sa ia masuri impotriva celor care au lansat pe piata materiale auxiliare, neautorizate, care sunt folosite in procesul educational, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat vineri ca intentioneaza sa modifice Legea Educatiei Nationale astfel incat sa permita romanilor din diaspora sa sustina "un bacalaureat al romanilor de pretutindeni", urmand sa faca o propunere in acest sens in interiorul coalitiei de guvernare.

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat modificarea regulamentului școlar. Noul ordin prevede ca toți elevii sa iși lase telefoanele mobile intr-un loc special amenajat inainte de a intra la ore. In schimb, aceștia se vor putea imbraca cu ce doresc pentru ca uniforma nu va mai fi obligatorie și nici…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca a semnat miercuri ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP).

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- “Raportul sintetic” la sase luni de mandat, pe care l-a prezentat pe final de saptamana Liviu Pop, are 21 de pagini. Incepand cu extinderea educatiei antreprenoriale si continuand cu aspecte ce tin de stimularea invatamantului profesional dual, cu dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, dar si…

- In 2017, schimbarea Legilor Justiției, vizita lui Iohannis in Statele Unite, ancheta declansata de DNA asupra lui Liviu Dragnea, achizițiile de armament din SUA si evenimentele de la Comisia „Sufrageria lui Oprea” au fost acaparat prim-planul la televiziunile de stiri si in presa scrisa.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca in 66% din unitatile de invatamant din Romania exista Internet, iar pentru restul scolilor sunt alocate sume de bani pe proiecte europene, precizand ca, anul viitor, “digitalizam complet un judet”, in cadrul unui program pilot.

- BANI…Veste buna pentru cadrele didactice din Vaslui care asteapta sa primeasca banii obtinuti prin sentinte judecatoresti. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat ca in aceasta saptamana Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii necesari pentru plata restantelor, sumele urmand a proveni din fondul…

- Cetațenii romani care sunt deja in Marea Britanie nu vor pierde niciun drept dupa Brexist. Formalitațile pentru obținerea certificatului de rezidența dupa Brexit vor fi simple și ieftine. Un anunț in acest sens a fost facut de europarlamentarul și purtatorul de cuvant al Partidului Popular European,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, recunoaște ca elevii romani invața dupa manuale invechite și in baza unor programe care nu prea mai au de-a face cu invațamantul modern. Ministrul nu-i menajeaza nici pe colegii sai, cadre didactice, spunand despre corpul profesoral ca ”nu e adaptat la noile programe,…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui mișcare populista ANO a caștigat detașat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de președintele Milos Zeman pentru a deveni șef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP și EFE. Președintele ceh i-a încredințat…

- Deputatul Rovana Plumb, vicepresedinte al PSD, a declarat luni ca nu i se pare normal sa se dea o „serie întreaga de declaratii” din partea premierului Mihai Tudose care nu coincid de multe ori cu pozitii ale altor colegi de partid. „Întotdeauna sunt de partea…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…

- Structura examenului de Bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite. Asta considera ministrul Educației, Liviu Pop, care este de parere ca și consilierea si orientarea scolara trebuie imbunatatite. Liviu Pop a prezentat, intr-o postare pe Facebook, o statistica referitoare la absolventii…

- Dupa ce Ministrul Educației a anunțat ca se ia in calculca profesorii din școlile de renume sa fie incadrați pe o grila diferita de salarizare fața de restul cadrelor didactice, Didactic.ro-un produs Intuitext a realizat un sondaj in randul profesorilor pentru a afla ce cred aceștia despre plata…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat marți ca Parlamentul trebuie sa decida cum trebuie sa arate legile Justiției, „indiferent ce spune un departament sau un ministru sau un premier”.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca unitatile de invatamant care sunt nefolosite de foarte multi ani vor fi cedate autoritatilor locale. Pop a precizat, vineri, la Galati, ca a solicitat inspectoratelor scolare judetene din tara sa faca o situatie exacta a scolilor care nu mai sunt folosite…

- Informatia apare intr-un document parafat si semnat recent de ministrul Liviu Pop, prezentat de Profit.ro. "Apreciez ca se poate reglementa un model de contract pe care studentii care urmeaza cursuri universitare subventionate de stat sa-l semneze la inceputul studiilor care sa prevada ca sunt de acord…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, scrie News.ro. Pe de alta parte,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, informeaza news.ro.Liviu…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, la Iași, ca atitudinile politice trebuie lasate deoparte atunci când e vorba de școala, el cerând conducerii centrale a PNL sa își exprime poziția fața de investițiile pe care ministerul le are în proiect pentru caminele…

- Liviu Pop a spus, intr-o conferinta de presa, la finalul Consiliului Nationale a Rectorilor de la Iasi, ca bugetul pentru educatie in 2018 va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca vor fi asigurate toate cresterile salariale promise. "Vom avea un buget maximal, va fi cel mai mare buget din…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sustinut, duminica, la Iasi ca invatamantul va avea in 2018 cel mai mare buget din ultimii zece ani, care sa asigure inclusiv majorarile salariale promise, dar el nu a putut preciza cat inseamna aceasta crestere a bugetului, motivand ca depinde si de proiectele europene…

- Prezent la Iasi, intr-o vizita, Liviu Pop, Ministrul Educatiei, le-a declarat jurnalistilor ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni, 20 noiembrie, si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. „17 noiembrie era termenul de livrare catre…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor in școli incepand de luni dimineața, editurile care nu au facut livrarile urmand a fi sancționate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, potrivit AGERPRES.Citeste si: Udrea…

- Ministrul Educatiei se va afla in Iasi in acest sfarsit de saptamana. Liviu Pop va lua parte la discutiile din cadrul Consiliului National al Rectorilor, care se desfasoara la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi". Sambata, la ora 12.00, ministrul va vizita Scoala Gimnaziala Paun, construita cu fonduri…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat ca este in discutii varianta organizarii unei noi sesiuni de bacalaureat, a treia, care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru cei care urmeaza sa…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut in mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, preciz&aci...

- Ministrul Educației, Liviu Pop a declarat la TVR ca de o luna de zile toate manualele sunt disponibile pe site-ul edu.ro și ca toate unitațile școlare au comandat aceste manuale. Potrivit ministrului, unele edituri au livrat manualele, altele așteapta termenul maxim de livrare din anumite motive. ”Nu…

- Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie arata ca majoritatea cetațenilor opteaza pentru menținerea regiunii transnistrene in componența Republicii Moldova, comunica NOI.md. Astfel, 70 la suta dintre respondenți sint de parere ca regiunea trebuie sa ramina in componența țarii, fara statut autonom.…

- Anunt important al Guvernului britanic pentru cetatenii europeni, inclusiv romani, care vor sa ramana in tara dupa Brexit. Londra a publicat detalii noi despre procesul prin care acestia vor putea obtine statutul de rezident.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, considera ca invațamantul romanesc este acum de nota 7, dar ca acest lucru se poate rezolva daca PSD-ALDE guverneaza „șase ani de acum incolo”. Social-democratul mai spune ca principala problema o constituie faptul ca miniștrii Educației sunt schimbați prea des.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, noul proiect de lege privind manualele scolare. Acesta a subliniat ca proiectul va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. Ministrul spune ca aceasta lege incearca sa impuna un singur manual scolar…

- 30 octombrie 2016 a intrat in istoria Republicii Moldova ca ziua in care pentru prima data, dupa 16 ani, cetațenii iși aleg președintele. Alegerile prezidențiale s-au desfașurat dupa ce prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea presedintelui prin vot direct de catre…

- Ministrul Educației, Liviu Pop prezent, vineri, la Craiova a facut declarații de presa in ceea ce privește gestul sau de retragere a auxiliarelor didactice. Pop a spus ca nu le mai putea lasa pe piața pentru ca nu știa daca ...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca, prin urmatoarea rectificare bugetara, vor fi asigurate salariile dascalilor pana la sfarsitul anului si, de asemenea, o parte din sumele necesare pentru plata sentintelor judecatoresti.

- "In contextul incidentului de la Cluj-Napoca, statutul elevului trebuie regandit de asa maniera incat sa nu mai existe interpretari. Calitatea de elev se exercita atat in interiorul, cat si in exteriorul scolii. Mizez pe implicarea asociatiilor de parinti si a profesorilor si astept propuneri de imbunatatire…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, joi, ca, în cazul elevului de la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca, care a fost dat afara din cauza parului lung, nu se poate vorbi despre un abuz atât timp cât regulamentul de ordine interioara…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, vineri, la Oradea, ca proiectul Legii manualului școlar va fi inaintat catre Parlamentul Romaniei in cel mult o luna. Proiectul Legii se afla in consultare publica, la nivel regional, in vederea rezolvarii problemelor din sistemul de invațamant din ultimii…