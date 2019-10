Ministrul de Externe se va consulta in fiecare luna cu Ambasadorul SUA in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE. De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat angajamentul…

- Incep lucrarile pe inca un santier in Capitala. Primarul Gabriela Firea a anuntat ca vor demara curand lucrarile la pasajul suprateran Doamna Ghica. "Lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica intra in linie dreapta. Am semnat autorizatia de construire. Urmeaza devierea si modernizarea tuturor…

- Un tribunal turc a hotarat miercuri sa-l mentina in detentie provizorie pe un angajat al Consulatului american de la Istanbul, al carui proces cu privire la spionaj alimenteaza tensiuni intre Ankara si Washington, relateaza AFP. Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Circulatia rutiera in zona Aeroportului Otopeni va fi modificata, incepand de luni, in urma demararii de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord. "In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere. Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate…

- Ryanair a anuntat, joi, lansarea unei noi rute din Bucuresti catre Londra (London Southend Airport), care va fi operata cu o frecventa de cinci zboruri saptamanale incepand din noiembrie 2019. Conform unui comunicat remis Ziare.com, clientii din Bucuresti pot acum sa-si rezerve vacantele in…