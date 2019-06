Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a indemnat joi electoratul sa respinga fortele nationaliste, in debutul alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza dpa. "Problema este daca lasam Europa la dispozitia fortelor haosului, divizarii si fricii, a celor care vor, intr-un final, distrugerea Europei",…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Heiko Maas (foto), ministrul german de Externe, a declarat miercuri ca UE ar trebui sa taie finantarea si sa impuna sanctiuni in cazul statelor membre ce incalca principii europene fundamentale, precum existenta unui sistem de justitie independent. Statele enumerate la acest capitol de catre oficialul…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca fondurile si sa impuna sanctiuni tarilor membre care adopta legi nationale ce contravin principiilor de baza ale Uniunii Europene, precum un sistem judiciar independent si libertatea presei.

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Scenariul unui Brexit fara acord se apropie, a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce parlamentarii britanici au respins Acordul de retragere imbunatatit, negociat cu UE de premierul Theresa May, informeaza dpa. "Ca sa o spunem clar: cu aceasta decizie, ne apropiem din ce in…

- Uniunea Europeana va raspunde evolutiilor viitoare din Venezuela, iar amenintarea cu sanctiuni suplimentare impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro se afla inca pe masa, a afirmat joi ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat postului…