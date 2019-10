Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si nodul rutier de la Holdea, ar putea fi deschis traficului peste aproximativ doua saptamani, susține ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Expertiza comandata de Compania Nationala de Infrastructura Rutiera se apropie de finalizare, a precizat…

- "Expertiza este spre finalizare. Cum s-a finalizat, deschidem lotul. Deci, e o problema de, as spune, doua saptamani pentru a deschide lotul 3", a precizat ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.Razvan Cuc a oferit detalii despre stadiul lucrarilor. "Fisura s-a extins. Deci, as spune…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Deva, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si nodul rutier de la Holdea, ar putea fi deschis traficului peste aproximativ doua saptamani, in conditiile in care expertiza comandata de Compania Nationala de Infrastructura…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, pe santierul lotului 3 de pe autostrada Lugoj-Deva, ca problema cea mai grava de pe acest tronson este fisura observata saptamana trecuta in zona Holdea, insa sunt si alte aspecte negative, inclusiv legate de grosimea stratului de asfalt, care,…

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si Holdea, va fi deschis traficului doar la finalul unei expertize pe care o desfasoara Compania Nationala de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent pe santierul lotului…

- Un segment al autostrazii Lugoj-Deva a crapat, iar terasamentul o poate lua oricand la vale. Porțiunea respectiva nici nu fusese data in folosința! In apropierea nodului Holdea, s-a format o crapatura care strabate banda de urgenta, taluzul si drumul tehnologic. Iar in unele zone, terenul a luat-o deja…

- Ministrul Transporturilor a precizat joi, in timpul vizitei pe șantierul de autostrada din Alba, ca lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva ar urma sa fie deschis circulației la finalul lunii septembrie, iar restul lucrarilor se vor face „sub trafic”. ”Lotul 3 va fi deschis undeva la sfarșitul lunii septembrie.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vine sa inspecteze lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Vizita este programata pentru astazi, 22 august. Cele 10 zile in care constructorul a avut termen pentru remedierea deficiențelor expira, astfel ca ministrul vine sa vada daca problemele au fost rezolvate.…