Ministrul BUDĂI a anunțat se se va întâmpla cu pensiile Punctul de pensie creste de la 1 septembrie cu 15%, la 1.265 lei, odata cu implementarea noii Legi a pensiilor, iar banii sunt prevazuti si nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare, sustine ministrul Muncii, Marius Budai. "Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului de pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in speta 15%. In 2021 se va majora valoarea punctului de pensie pana la suma de 1.875 de lei, iar intre aceste perioade, in 2020, valoarea punctului de pensie va fi la 1.775 de lei. Toate acestea vor fi in paralel cu munca pe care o avem de depus, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

