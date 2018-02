Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie 2018 o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, informeaza MApN.…

- Corpurile neînsufletite ale celor doi moldoveni decedați într-un accident rutier în Federatia Rusa au fost repatriate în aceasta noapte cu suportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI. Un alt barbat, care s-a ales cu traumatisme în urma accidentului,…

- Sistemul mixt de vot va aduce grave prejudicii democrației și statului de drept din Republica Moldova, le-au comunicat astazi liberalii membrilor Comisiei de la Veneția aflați intr-o vizita la Chișinau, noteaza NOI.md. Cele mai serioase nereguli legate de acest sistem, in opinia liberalilor, sint: incalcarea…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a incercat sa explice de ce Igor Dodon inca nu a primit un raspuns la invitatia adresata omologului sau roman, Klaus Iohannis, de veni in vizita oficiala in Republica Moldova si de a avea o intrevedere bilaterala. Potrivit diplomatului, invitatia respectiva…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Statele Majore ale Fortelor Aeriene si Navale au desfasurat joi, 25 ianuarie, sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, a secretarilor de stat Mircea Dusa si Florin Vladica si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae…

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Ion Ceban, a declarat ca jurnalistii postului de televiziune international RTVi aveau documentele necesare ce confirmau ca acestia vin la Chisinau pentru a lua un interviu de la Igor Dodon. Asta in timp ce Politia de Frontiera sustine ca i-a intors din drum pe motiv…

- Patriarhul Kirill al Moscovei și un reprezentant înalt al Vaticanului vor vizita Republica Moldova în anul acesta. Anunțul a fost facut de catre președintele Igor Dodon în cadrul unei conferințe de presa organizata cu ocazia întrevederii cu președintele Organizației Internaționale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat sambata ca "situatia tensionata" manifestata atat la nivel guvernamental, cat si "fals indusa" in interiorul PSD trebuie sa inceteze, singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme fiind "convocarea de urgenta" a unui Comitet Executiv National. …

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut vineri, 12 ianuarie, prima intrevedere oficiala in aceasta functie cu seful Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca negocierile cu firma General Dynamics privind transportoarele blindate se afla in faza finala. "Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa lume a intrebat de ce nu…

- Agentia pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau (ANRE) a anuntat marti, 9 ianuarie, preturile-plafon la produsele petroliere pentru urmatoarele doua saptamani. Pretul la benzina a crescut cu 68 de bani, iar cel la motorina s-a majorat cu 60 de bani.

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. Ministrul a stat de vorba cu militarii romani si a gustat, alaturi de acestia,…

- Fifor le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in misiunile internationale. Comandantii structurilor militare romane din Afganistan, Bosnia si Hertegovina si Kosovo au evidentiat cele mai noi elemente privind evolutia situatiei de securitate din ariile de responsabilitate si modul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, a fost chemat la Chisinau pentru o perioada nedeterminata. Referitor la aceasta, Victor Juc a spus ca este o decizie cit se poate de indrazneața, iar aceasta informație de nota ca problema este foarte grava. "Sigur ca este o decizie surprizatoare,…

- CHIȘINAU, 13 dec – Sputnik. Procurorul Dumitru Robu, cel care instrumenteaza dosarul primarului suspendat al municipiului Chișinau, susține ca Dorin Chirtoaca ar putea sa nu revina în Republica Moldova din România, unde va participa la funeraliile Regelui Mihai I al României,…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Mihai Fifor, a catalogat, joi seara, drept “gluma proasta” o scrisoare oficiala pe care a primit-o de la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca (PNL), care a trimis documentul tuturor parlamentarilor din judet pentru a atrage atentia…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Guvernul a aprobat astazi semnarea contractului de finanțare de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) a proiectului de interconectare a rețelelor electrice cu România, printr-un împrumut în suma de 80 milioane de euro. Cabinetul de miniștri l-a împuternicit pe vicepremierul,…

- Inca un partid cu acronimul PPDA ar putea sa apara pe arena politica de la Chișinau. Este vorba de Partidul pentru Drepturile Animalelor, lansat ieri de catre un grup de inițiativa in frunte cu presedintele Centrului de Initiative si Monitorizare a Autoritatilor, Ion Dron.

- In premiera pentru Republica Moldova, unul dintre cei mai influenti somelieri ai lumii, Andreas Larsson, vine la Chisinau pentru o degustare de exceptie a peste 20 de vinuri din soiuri autohtone si de cupaj. Pentru prima data dupa lansarea brandului de tara Vinul Moldovei, pasionatii de vin, dar si…

- Istoricul și politicianul Alexandru Moșanu suferea de o boala incurabila și a murit in apartamentul sau din cartierul Telecentru din Chisinau. Anul trecut, el a suferit o intervenție chirurgicala grea care l-a slabit. Alexandru Moșanu s-a nascut pe 19 iulie 1932 in comuna Braniște, județul…

- Seful Interpol din Republica Moldova, Viorel Tentiu, respinge informatia aparuta in presa rusa ca liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a fost dat in cautare internatioala pentru omor. Potrivit lui, Plahotniuc nu se afla in baza de date Interpol.

- În ziua de 3 decembrie 2017, în trei localitați din Republica Moldova au avut loc alegeri. Observatorii Asociației Promo-LEX au semnalat un șir de abateri legate de prezența lânga secția de votare a celor care nu au voie sa se afle în preajma locului votarii, precum și transportarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a efectuat, duminica si luni, o vizita oficiala in Republica Serbia, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, prilej cu care a avut o intalnire cu omologul sau sarb, Aleksandar Vulin, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani. „In prezent, elefant.ro este al doilea magazin online…

- Antena 3 a fost lider incontestabil de piata de Ziua Nationala a Romaniei si a fost cel mai urmarit post in timpul paradei de 1 Decembrie. Acesta a fost comentata LIVE de Sabina Iosub și Radu Tudor, acesta din urma exprimandu-și pe blogul personal bucuria și mandria legata de aceasta performanța.…

- Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera dintre Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) intra de vineri, 1 decembrie, intr-o noua faza, cu un nou mandat, sub conducerea unui nou sef de misiune. Este vorba de Slawomir Pichor din Polonia, transmite IPN cu referire la un comunicat al Delegatiei…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a afirmat, joi seara, ca Armata Romana reprezinta "pilonul cel mai important al NATO pe flancul de Est și principalul jucator la Marea Neagra". El a declarat, într-o emisiune la Antena 3, ca Armata Româna nu se modernizeaza…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu omologul moldovean, Eugen Sturza, aflat in vizita la Bucuresti cu prilejul participarii la Parada de Ziua Nationala a Romaniei.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discutiile s-au axat pe stadiul cooperarii bilaterale…

- Fostul premier al R. Moldova, Ion Sturza, susține ca, in relația cu UE, moldovenii ar trebuie sa aiba „ambiție” și sa „nu fim mediocri”. „Astazi, nimeni din UE nu vrea nici sa puna pe agenda o eventuala aderare a Republica Moldova. Problemele sunt in interiorul UE. Inclusiv geografia ne joaca festa…

- Ministrul Apararii de la Chisinau, Eugen Sturza, efectueaza o vizita la Bucuresti, in perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la invitatia ministrului Apararii Nationale a Romaniei, Mihai Fifor.

- Ministrul Apararii de la Chisinau, Eugen Sturza, a cerut sprijinul NATO pentru implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare, cu ocazia unei intrevederi cu loctiitorul asistentului...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Republica Moldova ramane ferm determinata in realizarea reformelor și a Acordului de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta astazi de prim-ministrul Pavel Filip, in cadrul ședinței plenare a celui de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic (PaE), se arata intr-un comunicat…

- În perioada 2014-2020, Republica Moldova poate accesa de la 610 milioane pâna la 740 de milioane de euro suport financiar din partea Uniunii Europene. Declarația în acest sens a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, în cadrul emisiunii „Fabrika”…

- Savanti in domeniul cercetarii istoriei din Romania, Rusia, Ucraina, Lituania și Republica Moldova au participat astazi la Conferința științifica internaționala „Centenar Sfatul Țarii”, organizata in fostul Palat al Sfatului Tarii, actualmente blocul de studii al Academiei de Muzica, Teatru si Arte…

- Proiectele pe care Ministerul Apararii Nationale (MApN) intentioneaza sa le promoveze in domeniul social in beneficiul personalului militar si civil au fost discutate in cadrul unei intalniri dintre ministrul Mihai Fifor, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, si reprezentanti ai structurilor…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca MApN va avea, in doi ani, o noua baza pentru recuperarea militarilor raniți in teatrele de operații, prin reabilitarea și reintroducerea in sistemul medical militar a unui imobil din stațiunea Baile Herculane.Citeste si: Isarescu,…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Tot miercuri proiectul a fost avizat pozitiv și de Comisia parlamentara pentru protecție sociala, sanatate și familie. Aceasta inițiativa legislativa a fost inregistrata in parlamentul de la Chișinau cu semnaturile liberal-democraților, liberalilor, popular-europenilor și ale unor deputați…

- Primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, solicita ca cheltuielile directiilor si a intreprinderilor municipale sa fie transparente. In acest sens, la sedinta operativa a serviciilor municipale de luni, 13 noiembrie, ea a semnat o dispozitie ce prevede publicarea cheltuielilor respective…