Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile administrativ-teritoriale de la nivel local si judetean pot depune proiecte in cadrul Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, incepand cu data de 10 aprilie, timp de doua luni, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Administratia Fondului pentru Mediu…

- Ministerul Energiei va aloca anul acesta, din bugetul propriu, 113 milioane de lei ca ajutoare de stat pentru inchiderea minelor neviabile din Valea Jiului. Proiectul de Hotarare de Guvern a fost pus in dezbatere publica. Din...

- Statul va acorda un ajutor Complexului Energetic Hunedoara. Este vorba, de fapt, de acordarea ajutorul de stat pentru inchiderea minelor necompetitive din cadrul societații energetice. Documentul a fost postat pe site-ul Ministerului Energiei și prevede aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru…

- Termenele de inchidere a exploatarilor miniere Lonea și Lupeni vor fi prelungite pana la finele anului 2020, respectiv pana in luna iulie 2021; in acest an Ministerul Energiei aloca 60,6 milioane lei, pentru acoperirea costurilor exceptionale, conform unui proiect de act normativ potrivit mediafax.…

- Ministerul Energiei a anuntat, luni, ca a lansat in dezbatere publica proiectul “Strategiei Energetice a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050”. Ministerul Energiei, in calitate de elaborator, a anuntat asupra ”elaborarii proiectului “Strategiei Energetice a Romaniei 2019-2030, cu…

- Programul coordonat de Administratia Fondului pentru Mediu, prin care 30.000 de locuinte pot accesa finantare pentru instalarea de panouri fotovoltaice va incepe in a doua jumatate a lunii martie, a anunțat Cornel Brezuica, presedinte al Administratiei Fondului pentru Mediu, la ZF Power Summit 2019,…

- Ministerul Energiei intentioneaza sa dezvolte un proiect de acumulare de energie electrica in depozitele de gaze, idee care nu a mai fost introdusa pana acum in lume, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, in timpul audierilor pentru bugetul Ministerului Energiei din cadrul comisiilor reunite…

- “In 2018 au cheltuit mult mai putin decat au zis. La Sanatate, de exemplu, s-au cheltuit doar 65% (!) din suma alocata in proiectul de buget aprobat la inceputul anului trecut de Parlamentul Romaniei”, scrie Gelu Diaconu, fostul sef al Fiscului, ramas intre timp unul dintre principalii critici ai finantelor…