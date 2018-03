Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, miercuri, cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar/universitar 2018 - 2019, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei. Hotararea vine, insa, cu doua luni intarziere.

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate ieri, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- In total, 10.764 de elevi din Timișoara vor primi burse de la primarie. Vorbim despre burse lunare de performanța, de merit sau de studiu, dar și despre burse sociale, sume cuprinse intre 70 și 100 de lei, in funcție de categorie. Spre deosebire de anul trecut, tinerii care primesc bani de…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat vineri, 16 martie, la Targu Ocna, județul Bacau, patru contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, in sala de sport din Campusul Scolar al Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" din Cumpana, peste 500 de copii, dintre care 380 din cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpana, antrenori, invitati si reprezentanti ai administratiei publice locale, alaturi de primarul localitatii, ec. Mariana…

- Pe 15 martie, in sala de sport din Campusul Școlar al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” din Cumpana peste 500 de copii, antrenori, invitați și reprezentanți ai administrației publice locale au lansat, intr-un cadru festiv, proiectul intitulat “Campionii Romaniei in școli, licee și universitați”.…

- In Timiș, conform situației prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, pana la finalul zilei de 14 martie s-au inscris in clasa pregatitoare 3.129 de elevi. Acesta este numarul cererilor valide care au fost admise in județul Timiș pana la finalul zilei de miercuri. In urma inscrierii a…

- Joi, 15.03.2018, ora 11.00, in incinta Campusului Școlar al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” din comuna Cumpana, va avea loc evenimentul cu titlul ,,Campionii Romaniei in școli, licee și universitați”. Proiectul, la nivel național este implementat de Guvernul Romaniei, iar la nivel județean…

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- S-a dat startul inscrierilor in clasa pregatitoare, incepand de astazi, 8 martie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, in județul nostru sunt propuse 208 clase pregatitoare, in care pot fi inscriși 6.132 de micuți. Ministerul Educației informeaza ca cererile-tip de inscriere a copiilor…

- Peste jumatate dintre vehiculele aflate in circulatie la nivel mondial ar putea fi electrice 100%, pana in anul 2030, in timp ce 40% din totalul distantelor parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome, arata rezultatele studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat…

- Din totalul propriu al judetului pe anul 2018, in suma de 362.000,50 mii lei la venituri si 387.643,40 mii lei la cheltuieli, consilierii judeteni au aprobat, prin vot, alocarea pentru sectiunea Invatamant a sumei de 13.453,96 mii lei. Astfel, Scoala Gimnaziala Baia Mare va beneficia de 1.730,27 mii…

- Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice. Solicitant eligibil este in special Ministerul Educatiei care, dupa aprobarea cererii…

- Numarul profesorilor care merg la cursuri de formare s-a dublat in acest an. Pedagogii nu mai achita niciun leu pentru orele de instruire, dupa ce Guvernul a decis sa acopere toate cheltuielile. Ministerul Educației a alocat 17 milioane de lei in acest sens.

- Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice de organismele care gestioneaza proiectele IT finantate cu fonduri UE din Ministerul…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Pentru crearea Serviciului unic de urgența 112 vor fi cheltuiți 67 de milioane de lei, relateaza Noi.md. Executivul a aprobat, astazi bugetul pentru 2018 a viitorului serviciu. Cea mai mare parte din mijloacele financiare, circa 45,3 milioane de lei, este destinata procurarii Sistemului informațional…

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Modificarea termenilor de impozitare pentru companii, luata in calcul de Guvern, ar putea afecta activitatea ONG-urilor din Romania. Pentru multe dintre organizatiile non-profit, sponsorizarile obtinute de la firme reprezinta cea mai importanta sursa...

- Noi mesaje de avertizare au fost emise, marți, de meteorologi. Iar veștile nu sunt deloc bune. Codurile de viscol și ninsori abundente, care ar fi trebuit sa expire marți seara, au fost prelungite pana miercuri, la ora 23.00. In paralele, atenționarile de temperaturi foarte scazute raman valabile cel…

- Elevii resiteni care frecventeaza cursurile claselor intai vor avea parte si in acest an de lectii in cadrul „Scoala sigurantei Tedi”. Cei mici vor invata, in mod creativ, cum sa constientizeze pericolele care ii inconjoara, cum sa le evite si cum sa le gestioneze in cazul aparitiei lor. ,,Scoala sigurantei…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- Zece gradinite din UTA Gagauz-Yeri au fost incluse in Programul de invatare simultana a limbilor moldoveneasca si gagauza pentru copiii din autonomie si parintii acestora, realizat de Asociația Naționala a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) in parteneriat cu Executivul de la Comrat. Pana in luna…

- Consiliul Județean Ialomița a organizat luni, 12 februarie 2018, prima dezbatere publica privitoare la bugetul județului Ialomița pentru anul 2018. Potrivit unei prime estimari, in anul 2018 instituția dispune de 206,4 milioane de lei, din care doar 84,6 milioane de lei sunt sunt alocați secțiunii de…

- In Ședința de Guvern din 15 februarie a fost aprobata hotararea care stabilește sumele prevazute in anul 2018 pentru crescatorii de animale pentru inființarea si menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale si pentru serviciile de determinare a calitații genetice a animalelor. Anual, conform…

- Statistica a anuntat ieri o crestere a produsului intern brut de 7% in 2017, cel mai bun ritm din 2008 incoace. Economiei i-au trebuit 10 ani sa revina la un ritm de crestere care sa ofere speranta recuperarii, intr-un orizont de timp vizibil, a decalajelor fata de Europa Occidentala, scrie Sorin Paslaru,…

- Cabinetul de Miniștri a aprobat astazi, 14 februarie, mai multe amendamente la Legea cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii turistice in Republica Moldova, care vor facilita activitatea agenților economici din sector, relateaza Noi.md. Potrivit proiectului, sarcina privind elaborarea…

- Domnule președinte de ședința, Stimați colegi, „Implementarea principiului egalitații de șanse in educație, imbunatațirea performanțelor educaționale, abilitaților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv sunt cheia pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor. "Bugetul de anul trecut a fost cel mai mare…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu. Mai exact, proiectul…

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…

- Sindicalistii din Federatia Spiru Haret au pichetat Ministerul Educatiei. Aproximativ 40 de membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” pichetau miercuri, 30 ianuarie, in jurul orei 12.00, sediul Ministerului Educatiei Nationale (MEN). „Este vorba despre niste comasari abuzive dispuse…

- Consilierii județeni din Alba supun spre aprobare in ședința din 1 februarie un proiect de hotarare privind incheierea Protocolului de colaborare intre UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Naționala Antidrog, in vederea organizarii activitaților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a aprobat Proiectul Consiliului Local Cugir privind Rețeaua școlara organizata la nivelul orașului pentru anul de invațamant 2018 – 2019. Potrivit hotararii adoptate de legislativul local, in decembrie 2017, reteaua scolara propusa de administratia locala a suferit…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- PSD Suceava a anuntat, ieri, ca pana in anul 2020 toate unitatile scolare din judet vor indeplini conditiile de autorizare. Social-democratii suceveni au facut aceasta precizare dupa ce comisiile pentru invatamant ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, cu 22 de voturi ...

- In 47 de scoli din tara a fost sistat procesul de studii din cauza precipitatiilor puternice, sub forma de lapovita si ninsori. Potrivit autoritatilor, 914 elevii nu au putut fi transportati la institutiile respective. La fel, din cauza ninsorilor in 10 gradinite din tara a fost sistat procesul de…

- Teoria "viniturilor" nu ține la Cluj. Studenții aduc 400 de milioane de euro pe an Impactul direct al Universitații Babeș-Bolyai (UBB) in economia municipiului Cluj-Napoca depașește 847 de milioane de lei, instituția furnizand jumatate din studenții care vin anual in oraș. Cercetarea…

- In 47 de scoli din tara a fost sistat procesul de studii din cauza precipitatiilor puternice, sub forma de lapovita si ninsori. Potrivit autoritatilor, 914 elevii nu au putut fi transportati la institutiile respective.

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile militare de invatamant…

- Boc: "Nu am renunțat la nimic din investițiile pe 2018". Totuși, un pod are de suferit Primarul Clujului susține la Realitatea FM ca nu s-a renunțat la nicio investiție pe anul acesta. "Nu am renunțat la nicio investiție pe 2018, am decis doar sa diminuam unele alocari și sa gradam alte…

- Aleșii locali suceveni au aprobat ieri ca investiții de 25 de milioane de lei sa fie demarate, iar unele chiar și finalizate, anul acesta, prin contractarea unui credit de 25 de milioane de lei.Aceștia au decis sa dea o alta destinație creditului de 25 de milioane de lei aprobat in 2016 pentru ...

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Astfel de scoli vor avea in programa predarea si invatarea anumitor discipline care sa dezvolte spiritul de afaceri in randul elevilor. Ca urmare a aplicarii acestei metodologii de evaluare a criteriilor antreprenoriale, un numar de unitati de invatamant ar putea primi titlul de "Scoala Antreprenoriala",…

- In ultima zi de lucru din anul 2017, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii (MECC) a lansat un nou concept de dezvoltare a Curriculumului National din invatamantul primar, gimnazial si liceal, scrie Mold-street.

- Proiectul de hotarare privind plata contribuției din bugetul local al municipiului la Asociația de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), pe anul 2018, a fost aprobat, joi, in ședința extraordinara a CL Alba Iulia. Daca pana acum, in fiecare an subiectul genera discuții, de aceasta data…

- Și in anul care vine, reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara vor cauta sa deschida noi rute directe, ceea ce va duce la creșterea fluxului de pasageri. Pentru a face fața acestuia, vor fi construite doua noi terminale. Terminalul de sosiri interne are ca termen de finalizare 31…