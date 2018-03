Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice in sprijinul comunitatilor afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local…

- La marcarea a șapte ani de conflict sirian, Salvați Copiii lanseaza un apel comunitații internaționale, sa puna capat obiceiului de a intoarce privirea de la zonele devastate de razboi, unde copiii sunt victime la indemana și sa faca demersuri pentru a opri imediat violențele, sa creasca nivelul…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj, pana marti la ora 18.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 28 de judete.

- Aproximativ 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, care l-a vizat pe un fost agent secret rus si pe fiica acestuia, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Ora 13.00 – Situatia actualizata a drumurilor nationale si judetene inschise in Eveniment / Administratorii drumurilor naționale și județene acționeaza, in continuare, pentru deblocarea tronsoanelor de drumuri inchise, dar și pentru menținerea in circulație a principalelor sectoare de drum,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit avertizarea de ger pentru zilele urmatoare. COD GALBEN in intervalul 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00 Fenomene vizate: val de frig; Zone afectate: toata țara; Valul de frig va persista și se va intensifica pe parcursul nopților, astfel…

- Alte 24 de ore in care efectivele MAI au intervenit in zonele afectate de fenomenele meteorologice severe 450 de persoane ajutate si 51 salvate din situatii cu risc medical. Ministerului Afacerilor de Interne continua misiunile de sprijinire a populatiei din zonele afectate de iarna severa, misiunile…

- Mai multe bulevarde principale din Bucuresti vor fi afectate in cursul zilei de luni, furnizorul de energie electrica anunțind intreruperea energiei. Astfel, curentul va fi oprit pe Ion Mihalache, Calea Moșilor și bulevardul Dacia mai multe ore.

- ALERTA METEO: Revine URGIA ALBA! Weekend cu ninsori abundende si ger naprasnic. VEZI zonele vizate.VIDEO Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori in judetele Mehedinti si Gorj, valabila de luni seara de la ora 22.00.

- Peste 10.600 de pompieri, politisti si jandarmi, cu aproximativ 3.100 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei, pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice in judetele aflate sub avertizare de COD GALBEN de ninsori abundente si viscol. Conducerea Ministerului…

- „Ținand cont de faptul ca lucrarile de reabilitare care se efectueaza la cladirea Primariei Municipiului Sebeș (partea strada Pieții) sunt in desfașurare și in scopul prevenirii unor evenimente rutiere, Politia Locala a Municipiului Sebeș aduce la cunoștința conducatorilor auto schimbarea sensului de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a decis sa prelungeasca avertizarea cod galben de vreme rea. Astfel, de la ora 14.00 pana la ora 20.00, județele Constanta si Tulcea se vor confrunta cu intensificari ale vantului, ce vor atinge viteze la rafala de 55/h, dar si ninsori viscolite.Citeste…

- ANM a emis, in urma cu puțin timp, un nou cod galben de ninsori abundente pentru regiunile din nordul, nord-estul si centrul tarii, atentionarea fiind valabila de joi, de la ora 18.00, pana vineri, la ora 17.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic pentru sudul Banatului si zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Rafalele de vant vor depasi 90-100 km/h si trecator va ninge slab.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca va propune prin Memorandum adresat Guvernului incadrarea in cursul anului 2018 a 50 de psihologi la nivelul Armatei, in paralel cu prezentarea, cel tarziu in luna martie, a unui concept privind infiintarea Centrului National de psihologie…

- Situație periculoasa in cadrul ISU Botoșani, insa cazul poate sa se extinda la nivelul țarii. Conducerea instituției a prezentat un tabloul cutremurator al situației in care se afla oamenii carora li se cere sa faca imposibilul și sa ii salveze pe cei aflați in pericol.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Schimbare dramatica a vremii incepand de vineri! Daca ne-am obișnuit cu temperaturi de primavara in luna lui februarie, iara ca veștile lucrurile se vor schimba! Mai exact, meteorologii au emis o informare de vreme rea pentru mai multe zone ale tarii. Va ploua, iar vantul va sufla cu putere depasind…

- ”Printr-o OUG din luna august, Guvernul a stabilit ca toata lumea trebuie sa-și plateasca contribuțiile la nivelul salariului minim pe economie chiar daca lucreaza part-time. Imediat dupa aplicarea OUG, am observat ca 153.000 de contracte de munca au trecut de la part-time la norma intreaga. Acei…

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Imediat dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Sebeș voi susține și voi face toate demersurile in vederea organizarii unui referendum prin care voi solicita cetațenilor Municipiului Sebeș consultarea in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului și asigurarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceata valabil pentru urmatoarele ore in mai multe zone din tara. Judetele pentru care a fost emisa atentionarea meteo sunt Gorj, Vrancea si indeosebi judetul Galati.

- Reprezentantii autoritatilor locale s-au deplasat, azi, la Ticau, pentru analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul judetean 108 A. In zona locuiesc peste 700 de persoane, la care accesul auto se face cu dificultate.

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis, insa in zonele in care ninge se circula in conditii de iarna. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca peste 13.000 de angajati ai institutiei sunt mobilizati sa intervina…

- Autoritatile filipineze au ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon de la trei la patru, ceea ce inseamna ca o "eruptie periculoasa este iminenta", informeaza Xinhua. Potrivit Institutului filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), in prezent activitatea vulcanului…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Meteorologii anunta un ciclon de aer rece, care va intra in tara sambata, pe 20 ianuarie, informeaza romaniatv.net. De asemenea, in weekend vom avea parte de ninsori abundente in sudul tarii, inclusiv in Capitala, de duminica, 21 ianuarie, urmand ca stratul de zapada sa atinga 10-15 centimetri. A

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor, care a participat, vineri, la MAI, la sedinta Centrului National de Conducere Integrata, a cerut autoritatilor sa comunice public in permanenta evolutiile fenomenelor meteorologice si a lansat un apel catre populatie sa se informeze inainte de a pleca la drum.…

- Circulatia a fost reluata pe toate drumurile nationale, insa pe anumite tronsoane se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Conform unui comunicat al MAI, vineri dimineata, la sediul ministerului a avut loc…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 de utilaje grele sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din judetele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, in contextul avertizarilor de cod portocaliu si cod galben de vant puternic si ninsori abundente care vizeaza…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dupa-amiaza, la ședința Centrului Național de Conducere Integrata, care funcționeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, pentru a verifica masurile luate in scopul gestionarii efectelor fenomenelor meteorologice pentru…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, polei, intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte.

- Academia Rapid s-a bucurat in acest sezon de o susținere importanta atunci cand a evoluat pe Giulești, mai ales la meciul cu rivala Steaua, unde pe stadion au fost in jur de 13.000 de oameni. Situația s-ar putea schimba din aceata iarna, giuleștenii avand mari probleme din cauza neplatei datoriilor.…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara.

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice.Citește și: Declarație incredibila a unui fost ministru! Ce n-au avut romanii NICIODATA…

- Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice.

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi si intensificari ale vantului, valabil de vineri, ora 18.00, pana sambata, ora 14.00, fiind anuntate precipitatii in vest, nord-vest si centrul tarii.

- Mai multe restrictii de circulatie vor fi impuse, atat pentru autovehicule, cat si pentru pietoni, in Bucuresti, in cursul zilelor de vineri si sambata, in contextul organizarii funeraliilor Regelui Mihai I, anunta, intr-un comunicat de presa, Brigada Rutiera a Capitalei.

- Aproape 2.500 de politisti, jandarmi si pompieri, precum si echipaje SMURD, asigura ordinea, siguranta publica si asistenta medicala pe tot parcursul desfasurarii funeraliilor Regelui Mihai I.Citeste si: UPDATE - S-a activat PLANUL ROSU in Buzau. Mai multe VICTIME dupa ce o masina a lovit…

- De asemenea, la solicitare și pe baza detaliilor convenite cu Casa Regala, echipajele SMURD vor acorda asistența medicala de urgența in caz de necesitate, se arata intr-un comunicat de presa al MAI. Potrivit MAI, masurile au fost luate conform Protocolului incheiat intre Casa Regala și Guvernul…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din judetele Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.