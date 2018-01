Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a afirmat, la Antena 3: ”Dinspre latitudini sudice va patrunde o masa de aer din ce in ce mai calda. De Boboteaza, cand ar trebui sa avem temperaturi foarte coborate, vom avea temperaturi destul de ridicate, ce vor ajunge la 15-16 grade. Va fi cea mai calda Boboteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Frigul a pus stapanire pe centrul și estul Statelor Unite. Din cauza ninsorilor și a gerului patrunzator activitatea oamenilor este paralizata. Totodata, porțiuni din celebra cascada Niagara s-au transformat in sloiuri de gheața, care le-au oferit turiștilor un peisaj de neuitat.

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Experiment inedit realizat de un meteorolog american pe muntele Washington din statul New Hampshire. La minus 36 de grade Celsius, apa fiarta intr-un ceainic se transforma instantaneu in zapada. Temperatura este un record pentru estul Statelor Unite.

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub minus 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile.

- Incepand de astazi, se va face simțita o racire a vremii in partea de sud-vest a țarii, cu apropierea de temperaturile normale pentru aceasta perioada. Cerul Banatului va fi temporar noros, fiind posibile precipitații locale slabe, inițial sub forma de ploi, apoi de lapovița și ninsoare, in funcție…

- In ultimele zile din an vom avea parte de vreme relativ stabila. Cerul va fi noros, iar prin nordul țarii s-ar putea sa cada cițiva stropi de ploaie. Pentru astazi, meteorologii prognozeaza cer variabil și temperaturi primavaratice. Maxima zilei va oscila intre +7…+12 grade Celsius. In orele nocturne…

- Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța vreme insorita și temperaturi generoase in urmatoarele trei zile, pentru teritoriul Republicii Moldova. Insa astazi mercurul din termometre va urca pana la +13 grade Celsius.

- Dupa o prima zi de Craciun cu temperaturi care au ajuns in unele zone la plus 19 grade Celsius, a doua zi a marii sarbatori creștine de iarna vine tot cu temperaturi de Paști. Termometrele vor arata din nou peste 10 grade la pranz, ceea ce indica o severa anormalitate fața de media anuala a ...

- De Craciun pe stil nou vom avea parte de temperaturi generoase pentru acesta perioada. Meteorologii promit o zi cu soare si timp frumos. La orele amiezii vor fi pana la noua grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor oscila intre zero si cinci grade.

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt asteptate in a doua parte a lunii ianuarie. Daca iarna pare ca se instaleaza greu, meteorologii anunta…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. In Capitala, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi de 10-11 grade si nu vor fi precipitatii.

- Iarna revine cu forțe noi, astfel incat in Harghita s-au inregitrat temperaturi de -13 grade Celsius. De asemenea, la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat minus 10 grade toata noaptea, iar dimineața , dupa rasaritul soarelui, a fost și mai frig, potrivit stiri.tv.ro. In schimb, in piața…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse in sud-vestul și sudul țarii - predominant…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros. Vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse in sud-vestul și sudul țarii - predominant…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Un tren a deraiat in Washington și a cazut peste o autostrada, nefiind cunoscut pentru moment daca exista victime. Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington, nord-vestul SUA, conform autoritații statale de transport si media locala. Amtrak…

- La noapte, wunderground.com prognozeaza ploi și vânt din Vest spre Nord – Vest cu o viteza de la 15 la 25 km/h. În urmatoarele zile vremea se va raci. Miercuri noaptea temperatura aerului va ajunge pâna la -6 grade Celsius. În zilele de sâmbata și duminica,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru mâine 16 decembrie pâna la plus 14 grade Ceslius. Însa duminica, iarna își intra în drepturi și va ninge pe tot teritoriul R. Moldova. Astfel, duminica se vor înregistra minime de pâna…

- Vremea va fi in general inchisa, cu posibile averse in fiecare zi din acest weekend, in judetul Alba. Daca vineri maximele urca pana la valori de 13-14 grade Celsius, sambata vor fi usor mai scazute, iar duminica va fi foarte frig, cu minime negative. La munte, la altitudini mari, sunt posibile ninsori…

- Temperaturi care se apropie de 20 de grade. Asta ne-a pregatit jumatatea lui decembrie in aceste zile la malul marii. Cu gandul mai degraba la primavara decat la sarbatori, constantenii au facut astazi o plimbare mai lunga pe faleza Cazinoului. Așa ca nu puțini au fost cei care au ieșit pe faleza Cazinoului…

- Meteorologii prognozeaza pentru ziua de sambata maxime de pana la 10 grade Celsius, insa pentru duminica anunța ninsori și lapovița pe tot teritoriul R. Moldova. Cel mai probabil, ninsoarea se va topi rapid, intrucat maximele pe timp de zi vor oscila duminica intre plus trei și plus opt grade Celsius.…

- Vremea se racește in weekend-ul care urmeaza. Duminica sunt așteptate temperaturi maxime de 2 – 3 grade Celsius, in mai multe localitați din județ. Cu toate acestea, vineri și sambata maximele urca la valori de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge, duminica, -11 grade Celsius,…

- Oamenii care traiesc in regiuni in care temperatura medie este de 22 de grade Celsius sunt cei mai fericiți și cei mai sociabili din lume, conform unui studiu global publicat marți, citat de Xinhua, transmite Agerpres.

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate."Temperatura este un…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Saptamana aceasta ne asteapta vreme ploioasa in toata tara. Astazi in nordul tarii se vor inregistra +4..+7 grade Celsius, in centrul tarii vor fi +5..+8 grade, iar la sud maximele termice vor oscila intre +6..+9 grade Celsius.

- Meteorologii anunta ca zilele urmatoarele vor fi dominate de ninsori, vantul urmand sa bata slab pana la moderat, in timp ce temperaturile vor ajunge pana la minime de -5 grade Celsius.Joi, vremea se va incalzi ușor, in majoritatea regiunilor. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Iarna se face simțita. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi maxima termica va fi de 7 grade Celsius in sudul țarii, iar noaptea se vor inregistra pana la -5 grade Celsius.

- Va fi frig in urmatoarele zile, in judetul Alba, mercurul in termometre urcand doar cateva grade. Sunt si sanse de ploi. Apoi, pe la mijlocul saptamanii, se mai incalzeste si insenineaza. Duminica, va fi din nou vreme rece, cu valori negative, noaptea. La munte sunt anuntate ninsori si temperaturi de…

- Iarna se apropie, iar acest lucru se vede in temperaturile care sunt in continua scadere. Daca la inceputul saptamanii vom avea maxime și de 17 grade Celsius, spre sfarșitul acesteia vremea va fi tot mai rece, cea mai friguroasa zi fiind duminica. Meteorologii anunța soare in weekend insa termometrele…

- O mica localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, unde temperatura medie in luna ianuarie este de minus 50 de grade Celsius, este cunoscuta drept cel mai friguros punct locuit de pe planeta. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scazuta temperatura inregistrata vreodata…

- Ganditi-va bine inainte de a lua decizia sa vi-l achizionati pentru ca avem ierni grele. Dupa ce am aflat ca iPhone X nu rezista nici la cazaturi, firesti de altminteri, si ca se face zob sticla din care este confectionat, astazi mai aflam un lucru la fel de prost despre celebrul model extrem de scump.…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarea perioada si anunta temperaturi anormale pentru tara noastra. Anul 2018 incepe cu un ger napraznic. Luna decembrie nu se va diferentia foarte mult de o luna decembrie normala, cu temperaturi aflate in normele perioadei. Meteorologii spun ca, in general, vor fi temperaturi…

- In județul Alba, saptamana care urmeaza va debuta cu un cer predominant insorit și temperaturi maxime de 12 – 13 grade Celsius. La munte, minimele coboara pana la valori de -2 … -3 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 6 – 12 noiembrie: Luni, 6 noiembrie…

- In weekend, nu se anunta precipitatii, vor fi temperaturi maxime de 12-13 grade Celsius si conditii de ceata, in special sambata, in judetul Alba. Noaptea, va fi rece, cu valori in jur de zero grade si de inghet, la munte. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 3-5 noiembrie.…

- Dupa amenda primita de Raiffeisen, o alta celebra banca din Romania este prinsa intr-un scandal imens. Mii de clienți au fost inșelați, iar acum a venit momentul scadentei. Autoritatile au intervenit si au decis sa ia masuri extrem de dure impotriva bancii pe care a obligat-o sa returneze sume extrem…

- Desi meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, nimeni nu se astepta la asa ceva. In cateva judetete, vantul a batut cu puterea unui uragan, rafalele atingand viteze de 150 de kilometri pe ora. Aceste fenomene extreme au fost puse pe teama unui „vortex polar”.

- Vremea se raceste, in ultimele doua zile ale acestei saptamani. Va ploua, iar temperaturile maxime vor urca doar pana la 11 grade Celsius. Doar vineri va fi mai cald, pana la 17 grade. La multe, la altitudini mari, sunt posibile ninsori, sambata si duminica. Vor fi si temperaturi sub zero grade, pe…

- Dupa cateva zile cu soare si temperaturi care ne-au adus aminte mai degraba de vara, vremea se raceste. Sunt asteptate ploi si chiar furtuni, in unele zone din judetul Alba, la inceputul saptamanii viitoare. Apoi se mai insenineaza, insa valorile maxime vor fi doar de 15-16 grade Celsius. Va prezentam…

- Autoritațile locale din comuna Straoane au scos la licitație proiectul privind construirea unei sali de sport. Valoarea estimata a investiției este de 1,6 milioane de lei. Contractul cuprinde servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC +AT) si lucrari de executie aferente obiectivului „construire sala de sport…

- Vremea se va incalzi usor in toata tara, maximele ajungand si la 25 de grade Celsiul, temperatura deloc normala pentru luna octombrie.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 20 de grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu doua grade mai mult.

- Saptamana care vine ne aduce temperaturi ridicate. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile, maximele se vor ridica pana la 24 de grade Celsius. Luni, mercurul in termometre termica va urca pana la 23 de grade, fara precipitații, iar presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Vremea, in ameliorare Pâna luni la ora 9:00 este cod galben de inundatii pe râurile Ialomita, Prahova, Calmatui, Buzau, Siret, Prut si pe cursurile de apa din Dobrogea. Hidrologii avertizeaza ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti sau viituri rapide pe…

- V.S. Prima rabufnire a iernii 2017-2018 a determinat apariția unui strat considerabil de zapada in varf de munte, in Bucegi. Ieri, in jurul pranzului, la Varful Omu se inregistrau temperaturi sub limita inghețului, respectiv minus 5 grade Celsius, iar vantul batea cu putere, spulberand zapada de pe…